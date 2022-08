De Heus được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022

Năm nay, 46.270 nhân viên đến từ 622 doanh nghiệp tại Việt Nam đã tham gia cuộc khảo sát đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc.

Mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model - T.E.A.M), khảo sát nhân viên có quy mô lớn hàng đầu châu Á hiện nay, cho thấy các doanh nghiệp đã và đang có những bước tiến trong việc thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi nhân viên ở mọi cấp bậc.

Đại diện Tập đoàn De Heus, ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam đã lên nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies To Work For In Asia 2022".

Ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam thay mặt công ty nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies To Work For In Asia 2022".

Đây là giải thưởng quốc tế uy tín được tổ chức nhằm đánh giá và vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên.

Giải thưởng thường niên do HR Asia - tạp chí nhân sự hàng đầu khu vực châu Á tổ chức, thu hút các doanh nghiệp lớn tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực tham gia như: Trung Quốc, HongKong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Campuchia, Hàn Quốc, Việt Nam…

Bà Nguyễn Hà Linh – Giám đốc Nhân sự châu Á Tập đoàn De Heus cho biết: "Với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật, De Heus luôn nỗ lực mỗi ngày để tạo ra cơ hội tiếp cận tốt hơn với thực phẩm an toàn và lành mạnh cho dân số thế giới ngày càng tăng lên. Chúng tôi không thể đạt được mục tiêu này nếu thiếu đi sự đóng góp của khách hàng, đối tác và nhân viên".

"Văn hóa công ty độc đáo tại De Heus chính là coi trọng tinh thần chiến thắng, tư duy kinh doanh và giao tiếp cởi mở; cũng như đặt khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi học hỏi lẫn nhau để phát triển hướng tới sự thành công và thắng lợi của cả tổ chức. Đó là lý do tại sao chúng tôi vô cùng tự hào khi De Heus nhận được Giải thưởng Nhân sự châu Á - Nơi làm việc tốt nhất năm 2022" - bà Linh chia sẻ.

Cũng theo bà Linh, giải thưởng này là sự công nhận mạnh mẽ đối với những nỗ lực không ngừng mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc an toàn, đầy cảm hứng, khơi gợi và đánh giá cao sự phát triển cũng như đóng góp của nhân viên vào sự phát triển bền vững chung của ngành nông nghiệp và cộng đồng địa phương nơi De Heus đang hoạt động.

De Heus coi trọng tinh thần chiến thắng, tư duy kinh doanh và giao tiếp cởi mở; cũng như đặt khách hàng làm trung tâm.

Kết quả từ cuộc khảo sát cho thấy các chính sách được nhân viên đánh giá cao nhất tại Việt Nam gồm chính sách khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên thông qua việc trau dồi và học thêm các kỹ năng và chứng chỉ chuyên môn bổ trợ cho công việc; sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi có các vấn đề cần giải quyết; và chủ động sắp xếp công việc linh hoạt.

Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng chỉ ra vấn đề lớn nhất mà nhân viên hiện phải đối mặt đó là vấn đề thiếu thời gian để hoàn thành các công việc được giao. Điều này càng thể hiện rõ hơn khi các nhân viên phải làm việc tại nhà khiến năng suất và hiệu quả công việc bị chậm lại.

Ông William Ng, Tổng Biên tập Tạp chí Nhân sự Châu Á - HR Asia chia sẻ: "Đại dịch đã đặt ra những yêu cầu vô cùng đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Đối với một số doanh nghiệp, trong kế hoạch phát triển ngắn hạn, đầu tư vào sự gắn kết của nhân viên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi mức độ gắn kết của nhân viên được nâng cao, nhân viên sẽ cảm thấy được hỗ trợ trong công việc và đổi lại, họ sẽ đóng góp vào các hoạt động kinh doanh chung, góp phần tăng trưởng cho doanh nghiệp ở giai đoạn phục hồi".