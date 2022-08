Khi nhắc đến củ cải, người ta chỉ ngay đến những củ, còn lá sẽ bị vặt bỏ. Thế nhưng thực tế, giá trị của lá củ cải (loại rau củ cải) rất cao, thậm chí hơn cả giá trị dinh dưỡng của phần củ. Lá củ cải giàu canxi, hàm lượng cao gấp 3 lần sữa. Nhiều người không biết, vứt bỏ thì cực tiếc, trong khi nhà hàng lớn hay dùng.

Đầu tiên, giống như các loại rau xanh khác, lá củ cải chứa rất nhiều chất xơ. Điều này rất có lợi cho hệ tiêu hoá, cụ thể thúc đẩy dạ dày và đường ruột nhu động, rút ngắn thời gian phân đọng lại trong ruột, chống táo bón, giảm nhân tố gây ung thư, từ đó phát huy tác dụng giải độc chống ung thư.

Tiếp đến, lá củ cải giàu vitamin C. Hàm lượng vitamin C cao hơn so với củ cải, theo một nghiên cứu là hơn gần gấp đôi so với củ cải. Đồng thời, lá củ cải cũng là loại rau chứa sắt, kẽm, magie, mangan và các nguyên tố vi lượng khác.

Bên cạnh đó, hàm lượng canxi của loại rau củ cải rất cao, so sánh cùng trọng lượng của rau củ cải và sữa, hàm lượng canxi trong rau củ cải cao gấp 3 lần sữa. Cụ thể, 100gram rau củ cải có 350mg canxi trong khi cùng trọng lượng đó, sữa chỉ chứa khoảng 110mg canxi.

Tác dụng của loại rau củ cải cũng rất nhiều, vì hỗ trợ tiêu hóa tốt lại chứa lượng calo và cholesterol thấp, nên nó rất thích hợp cho những người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Rau của cải cũng giúp thanh nhiệt giải độc, chống khuẩn tiêu sưng, chống lây nhiễm và đề phòng bệnh tật, hạn chế độc tính, chữa vết thương mau lành.

Vitamin C có trong lá của loại rau củ cải tham gia vào quá trình oxy hóa khử quan trọng của cơ thể, tăng hàm lượng oxy cho não, kích thích não sử dụng oxy, làm cho tinh thần tỉnh táo, giảm mệt mỏi.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cũng chỉ ra, lá củ cải chứa rất nhiều hàm lượng kali, có tác dụng kiểm soát và duy trì huyết áp ổn định, ngăn ngừa huyết áp cao, bệnh tim và tai biến mạch máu não cực kỳ tốt.

Lượng sắt dồi dào trong lá củ cải giúp thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển tế bào hồng cầu, kiểm soát nồng độ hemoglobin. Từ đó, ngăn ngừa bệnh thiếu máu hiệu quả.

Quan trọng hơn, lá củ cải chứa nhiều phenolic - chất chống oxy hoá mạnh mẽ, có thể ngăn ngừa tối đa sự tăng trưởng và phát triển của các tế bào ung thư khác nhau.

Nước ép lá củ cải cũng được xem là một loại thuốc lợi tiểu tự nhiên, có khả năng hòa tan sỏi trong đường tiết niệu. Có thể thấy, với rất nhiều dinh dưỡng và tác dụng, bạn nên bổ sung ngay lá củ cải vào thực đơn rau của mình nhé.

(Theo SH)