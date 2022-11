De Heus hỗ trợ 10 tấn thức ăn chăn nuôi, giúp nông dân Tuyên Quang phòng chống đói, rét cho trâu bò

Giúp nông dân Tuyên Quang phòng chống đói, rét cho trâu bò

Tại buổi tọa đàm, các kinh nghiệm về phát triển chăn nuôi đại gia súc, phòng chống đói rét được đại biểu và bà con nông dân các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản... chia sẻ, tập trung thảo luận sôi nổi.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Tuyên Quang, đến tháng 9/2022, toàn tỉnh có 90.300 con trâu, giảm 2% so cùng kỳ năm 2021; đàn bò 38.400 con tăng 4,1% so cùng kỳ năm 2021 (trong đó, đàn bò sữa là 5.890 con, tăng 32,5% so cùng kỳ năm 2021). Sản lượng thịt hơi 67.500 tấn tăng 7,1% so cùng kỳ năm 2021.

Chăn nuôi trâu bò trên địa bàn tỉnh chủ yếu theo 3 phương thức chăn thả tự do, bán chăn thả và nuôi nhốt vỗ béo. Trong đó, phương thức chăn thả tự do và bán chăn thả khá phổ biến, nhưng điểm yếu là thiếu quản lý, đầu tư, chăm sóc, tỷ lệ đồng huyết, cận huyết cao, nghé sinh ra phát triển chậm, còi cọc, không được theo dõi giám sát thường xuyên tình hình sức khỏe, nên khi bị mắc bệnh thường không được điều trị kịp thời; môi trường chăn nuôi không bảo đảm vệ sinh dẫn đến năng suất chăn nuôi không cao.



Đoàn chủ tọa trả lời câu hỏi của bà con nông dân tại Tọa đàm chủ đề “Một số giải pháp phòng chống đói, rét cho trâu, bò trong mùa đông”. Ảnh: chiemhoagov

Phương thức nuôi nhốt chủ yếu áp dụng ở những mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo, đang được người chăn nuôi áp dụng; đồng hành có một số doanh nghiệp cung ứng con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp thực hiện các mô hình trình diễn, tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền; thực hiện chương trình liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần đưa các giống vật nuôi mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi theo hướng hàng hoá, qua đó tăng thu nhập cho nông dân.

Giai đoạn 2017-2022, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành Tuyên Quang triển khai thực hiện 8 mô hình trình diễn về chăn nuôi, trồng cây thức ăn gia súc tại các xã: Tràng Đà, Nông Tiến, Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, quy mô 130 ha/92 hộ tham gia. Hợp tác xã đã thu mua được 5.940 tấn sản phẩm cho nông dân với giá 830 đồng/kg tại ruộng.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở NNPTNT Tuyên Quang cùng Công ty TNHH De Heus trao tặng 10 tấn thức ăn chăn nuôi cho bà con nông dân huyện Chiêm Hóa. Ảnh: Học Trần

Đáng chú ý, mô hình liên kết trồng ngô sinh khối cũng đang được bà con tích cực hưởng ứng nhờ có sự tham gia của các HTX, doanh nghiệp. Theo đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp với HTX Nông nghiệp Minh Hoàng (xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hoá), Công ty Cổ phần Tập Đoàn giống cây trồng Việt Nam thực hiện liên kết trồng ngô sinh khối vụ hè thu năm 2021, sử dụng giống ngô SSC586, quy mô 45ha.

Hợp tác xã đã thu mua được 2.250 tấn sản phẩm cho nông dân với giá 700-800 đồng/kg để sơ chế sản phẩm ngô sinh khối, cung cấp thức ăn cho các bò trong và ngoài tỉnh.

Phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hương Hà (thành phố Tuyên Quang) thực hiện mô hình liên kết trồng ngô sinh khối vụ xuân năm 2021 (sử dụng giống ngô biến đổi gen NK7328 Bt/GT) tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, quy mô 5ha. Kết quả cây ngô sinh trưởng phát triển tốt, năng suất bình quân đạt trên 50 tấn/ha. Công ty đã thu mua được trên 250 tấn ngô sinh khối, với giá 900 đồng/kg tại ruộng.

Những bao thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH De Heus được chuyển đến cho người chăn nuôi gia súc ở Chiêm Hóa, nhằm giúp bà con chủ động một phần thức ăn cho đàn trâu, bò trong mùa đông. Ảnh: Học Trần

Cũng trong khuôn khổ buổi tọa đàm sáng 24/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở NNPTNT Tuyên Quang đã phối hợp với Công ty TNHH De Heus (Hà Lan) trao tặng 10 tấn thức ăn chăn nuôi cho bà con nông dân huyện Chiêm Hóa. Hoạt động này nhằm giúp người chăn nuôi ở vùng cao hiểu được tầm quan trọng của việc chủ động thức ăn, phòng chống đói rét cho gia súc, hạn chế số lượng gia súc bị chết đói, chết rét trong mùa đông giá rét, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về kinh tế.



Công ty TNHH De Heus là một trong các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trong các chương trình tập huấn, tọa đàm phòng chống đói rét cho trâu, bò trong mùa đông tại nhiều tỉnh miền núi như: Yên Bái, Hà Giang,...