Đề nghị 9-10 năm tù với cựu công an lừa “chạy án” cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức

Đề nghị được đại diện VKSND TP.Hà Nội nêu sáng 17/9 trong phiên tòa xét xử vụ lừa đảo, môi giới hối lộ cho ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức.

Phía công tố xác định Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (C03) đã 5 lần nhận từ ông Quân tổng cộng 2,2 triệu USD.

Bị cáo Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Phòng 6, C03 Bộ Công an. Ảnh: T.P.

Lý do, năm 2021, Quân bị điều tra vi phạm đấu thầu nên muốn nhờ Kiên "giúp đỡ", không bị xử lý hình sự. Cựu cán bộ C03 nhận tiền nhưng sau đó không làm gì và thực tế, ông Quân đã bị khởi tố. Hiện, bị cáo Kiên đã khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền lừa đảo.

Cũng theo kiểm sát viên, 5 bị cáo còn lại trong vụ đã phạm tội "Môi giới hối lộ" vì nhận tiền của ông Quân với mục đích đưa cho người có thẩm quyền, nhờ không xử lý hình sự vị này.

Do vậy, phía kiểm sát đề nghị tòa phạt Lê Thanh An, cựu cán bộ Phòng 5 C03 từ 6 – 7 năm tù; Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Du Lịch Việt từ 3 – 4 năm tù; Nguyễn Ngọc Triệu (từng có tên Thượng tọa Thích Đồng Huệ), cựu Uỷ viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Trụ trì chùa Nôm ở Hưng Yên từ 4 – 5 năm tù; Bùi Thị Hồng Giang, luật sư từ 6 – 7 năm tù; Hà Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty Đầu tư Long Thịnh từ 8 – 9 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Triệu, cựu Trụ trì chùa Nôm. Ảnh: T.P

Nhóm này bị xác định nhận 1,5 triệu USD của Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức nhằm mục đích đưa hối lộ cho người có thẩm quyền nhưng không thực hiện được. Hành vi này nguy hiểm cho xã hội.

Đánh giá vụ án, kiểm sát viên cho rằng các bị cáo đều có trình độ pháp luật, học vấn tốt; thậm chí 2 bị cáo là công an, 1 người là luật sư. Nhóm công an gồm Kiên và An đã vi phạm đạo đức, kỷ luật của ngành; có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội; tác động xấu tới truyền thống, hình ảnh của lực lượng công an nhân dân.

Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh chống tham nhũng, không có vùng cấm, ngoại lệ; kiên quyết loại tham nhũng ra khỏi đời sống pháp luật.

Với Bùi Trung Kiên, người này không được giao xác minh vụ án tại Bệnh viện Thủ Đức, biết rõ không có khả năng giúp Quân không bị xử lý hình sự nhưng do cần tiền kinh doanh nên gian dối, nói có thể giúp để nhận hơn 2 triệu USD.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội. Ảnh: T.P

Các bị cáo Giang và Long, từ tháng 6 – 7/2021, đã có hành vi môi giới hối lộ, nhận của Quân rồi chuyển cho bị cáo An 1,5 triệu USD với mục đích nhờ An tác động giúp Quân không bị xử lý hình sự.

An nhận số tiền này rồi chuyển cho bị cáo Tuấn 1 triệu USD; nhờ Tuấn tác động người có thẩm quyền. Tiếp đến, Tuấn lấy 400.000 USD trong số đó, đưa cho Nguyễn Ngọc Triệu nhờ giúp Quân. Hiện tại, bị cáo Tuấn còn giữ hơn 13 tỷ đồng, cần tịch thu.

Với cựu Trụ trì chùa Nôm, kiểm sát viên cho hay bị cáo này nhận 400.000 USD từ Tuấn rồi lấy 100.000 USD đến gặp ông Vũ Văn Đắc ở Bắc Ninh, nhờ giúp nhưng ông Đắc từ chối, không nhận. Bị cáo Triệu đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận từ Tuấn.

Tại tòa, các bị cáo đều nhận tội nên Viện kiểm sát cho rằng truy tố các bị cáo về tội lừa đảo hoặc môi giới hối lộ là chính xác.

Với số tiền ông Quân chi "chạy án", phía công tố cho rằng ông Quân có dấu hiệu đưa hối lộ nhưng trước khi bị phát giác đã chủ động tố cáo và vị này còn bị bắt trong vụ án tại Bệnh viện Thủ Đức. Do vậy, cơ quan tố tụng không cần xử lý ông Quân về tội "Đưa hối lộ" nhưng cần tịch thu, sung công số tiền dùng cho mục đích này.