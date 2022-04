Chiều 18/4, UBND tỉnh Long An cho biết: Theo kết luận thanh tra tỉnh, trong 2 năm (2020-2021) Long An đã mua sắm hơn 874,7 tỷ đồng giá trị đầu tư trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều trang thiết bị trong gói mua sắm này bị thay đổi xuất xứ so với phê duyệt ban đầu; nhiều vật tư y tế, đồ bảo hộ mua sắm không phù hợp...

UBND tỉnh Long An chỉ đạo làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan đến trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Long An, con số mua sắm trong 2 năm tổng giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021 là 874.721.029.000 đồng.

Cụ thể, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An làm chủ đầu tư triển khai thực hiện 15 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, tổng kinh phí 128.128.000.000 đồng.

Theo kết luận thanh tra, điều khá bất ngờ là, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An đã thay đổi trang thiết bị có xuất xứ Mỹ sang xuất xứ Trung Quốc không đúng như chủ trương ban đầu được UBND tỉnh phê duyệt.

Cũng theo kết luận thanh tra, một số gói thầu việc thực hiện hợp đồng có chi phí đồ bảo hộ cho kỹ sư, công nhân với số lượng lớn; chi phí kiểm định áp lực đường ống, kiểm định bồn oxy; cung cấp và lắp đặt vật tư tiêu hao phục vụ thi công không phù hợp với thực tế thi công, nghiệm thu, với tổng số tiền 1.106.163.500 đồng (chi phí đồ bảo hộ 294.690.000 đồng, chi phí kiểm định 207.817.500 đồng, cung cấp và lắp đặt vật tư tiêu hao 379.400.000 đồng, phần phát sinh giảm 224.256.000 đồng).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An để đơn vị cung cấp hệ thống máy nén y tế trung tâm sử dụng máy đã qua sử dụng, lắp đặt từ tháng 8/2021 đến 2/2022 không đúng với hợp đồng (Bệnh viện dã chiến số 24). Giai đoạn này ông Nguyễn Văn Hùng làm Giám đốc Ban quản lý dự án, hiện nay làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Kết luận thanh tra nêu, UBND các huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc thiếu sót trong việc kiểm tra, nghiệm thu gói thầu, để Công ty cổ phần Quốc tế MBA chưa thực hiện phần chi phí kết nối hệ thống máy Read-Time PCR với phần mềm của bệnh viện, với tổng số tiền 90.000.000 đồng.

Căn cứ kết luận thanh tra tỉnh, UBND Long An chỉ đạo kiểm điểm tổ chức, cá nhân có liên quan theo đề nghị của đơn vị thanh tra.