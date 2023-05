Sáng 24/5, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo Quốc hội kiểm toán quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021.

Trình bày báo cáo kiểm toán quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, qua kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và tổng hợp một số kết quả kiểm toán chính của các cuộc kiểm toán tổ chức trong năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước gần 34.600 tỷ đồng.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Ảnh: Quốc hội

Đồng thời kiến nghị xử lý khác 37.010 tỷ đồng; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế, ban hành mới 270 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn.

Về dự toán thu ngân sách nhà nước, tại thời điểm lập dự toán tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chưa dự báo được, dịch bệnh đã có những tác động nặng nề đến nền kinh tế, Chính phủ dự báo thận trọng dẫn đến ước thực hiện thu năm 2020 làm cơ sở dự toán năm 2021 thấp.

Lập dự toán thu một số chỉ tiêu thu chưa phù hợp, trong đó dự toán thu tiền sử dụng đất do các địa phương lập thấp hơn so với khả năng thu dẫn đến việc thực hiện năm 2021 vượt 74% so với dự toán giao.

Đáng chú ý, liên quan dự toán chi đầu tư phát triển, Quốc hội quyết nghị 479,5 nghìn tỷ đồng, Chính phủ giao 461,3 nghìn tỷ đồng. Kết quả kiểm toán cho thấy, đến hết ngày 31/12/2021 vẫn còn 9 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương chưa phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án với tổng số vốn 9.027,33 tỷ đồng.



Thông tin về quyết toán ngân sách, Tổng Kiểm toán cho biết, một số đơn vị chậm gửi báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách về Bộ Tài chính theo quy định. Cá biệt trường hợp Bộ Y tế chậm gửi Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến 3 tháng.



Theo đó, ngày 6/4/2023 Bộ Y tế mới hoàn thành thông báo xét duyệt/thẩm định đối với các đơn vị trực thuộc, làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm.

Bộ Tài chính chậm thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021, quyết toán theo niên độ vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương của một số bộ, ngành theo quy định.

Bên cạnh đó, báo cáo quyết toán cũng chưa làm rõ được số liệu một số khoản chi chuyển nguồn đã được Hội đồng nhân dân các địa phương phê chuẩn.

"Số liệu chi chuyển nguồn hạch toán tại tiểu mục "Kinh phí khác" có những khoản chi chuyển nguồn chưa được phân tích, thuyết minh chi tiết từng nội dung tương ứng", ông Tuấn nêu.

Vì vậy, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc chậm lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, chậm hoàn thành việc thông báo xét duyệt/thẩm định đối với các đơn vị trực thuộc.



Giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lý do Bộ Y tế chậm nộp báo cáo quyết toán, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, một phần nguyên nhân các đơn vị nộp chậm do thời điểm cuối năm 2021, đầu năm 2022 có nhiều sự việc liên quan đến hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra về công tác cán bộ, nên lãnh đạo một số đơn vị chưa thật sự tập trung công tác chỉ đạo nộp lên Bộ Y tế.



Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế rút kinh nghiệm nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

"Hiện lãnh đạo Bộ Y tế đã được kiện toàn nhân sự, đề nghị lãnh đạo Bộ Y tế chỉ đạo sát sao, không để xảy ra tình trạng chậm nộp báo cáo quyết toán trong năm 2023", ông Nguyễn Đức Hải nói.