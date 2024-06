Đề nghị Tổng chưởng lý Singapore tương trợ vụ Trương Mỹ Lan, phần dự án Sing Việt

Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã thông qua Công ty Vivaland, mua cổ phần của Công ty Amaland PTE.LTD. Còn Amaland lại sở hữu 100% cổ phần tại Công ty Sing Việt – chủ đầu tư Khu đô thị và tái định cư Sing Việt (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Trong phần tuyên án hồi tháng 4, ngoài tuyên tử hình bà Trương Mỹ Lan, TAND TP.HCM đề nghị C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ việc Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland. Từ đó, có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland (trụ sở chính tại Singapore) để bà Lan khắc phục hậu quả vụ án.

Tòa án cho rằng cần thu hồi tài sản của bà Trương Mỹ Lan tại doanh nghiệp Singapore để khắc phục hậu quả.

Tại kết luận điều tra mới ban hành, cảnh sát xác định Khu đô thị Sing Việt tại huyện Bình Chánh đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Dự án mới giải phóng mặt bằng Khu tái định cư còn Khu đô thị chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng xong. Cả 2 khu, đô thị và tái định cư đều chưa thể triển khai do chưa được cấp phép xây dựng.

Khu đô thị Sing Việt do Công ty Sing Việt làm chủ đầu tư và doanh nghiệp này thuộc sở hữu của Công ty Amaland PTE.LTD (trụ sở tại Singapore) nhưng hiện đang có tranh chấp.

Cụ thể, năm 2020, Công ty Amaland PTE.LTD là bên bán, ký hợp đồng với bên mua là Công ty Đầu tư Singapore – Việt Nam (SVIC – Việt Nam), thỏa thuận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Sing Việt, giá trị 170 triệu USD, đã thanh toán trước 16,5 triệu USD cùng 2 lần, mỗi lần chuyển 50 triệu USD vào tài khoản tạm khóa.

Bên mua đã đề nghị Công ty Amaland chuyển giao cổ phần nhưng doanh nghiệp này từ chối, có văn bản yêu cầu bên mua hủy hợp đồng, sẽ được trả lại 50% tiền cọc.

Do không được đồng ý, bên bán đã kiện bên mua ra tòa án tại Singapore về việc không thực hiện hợp đồng và yêu cầu hủy hợp đồng. Bên mua cũng kiện Công ty Amaland ra tòa án tại Việt Nam, yêu cầu bên bán tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký.

Bị can Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, tại tòa sơ thẩm hồi tháng 3 - 4/2024.

Hiện tại, gia đình bị can Trương Mỹ Lan do chị Chu Duyệt Phấn (con gái bà Lan) làm đại diện đã báo cáo về việc bà Lan mua 100% cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland tại Singapore. Doanh nghiệp này đã ủy quyền cho 3 cá nhân nắm giữ 100% vốn tại Công ty Sing Việt, cả 3 người đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ định.

Như đã nói ở trên, do vốn góp của Công ty Amaland tại Công ty Sing Việt đang có tranh chấp với Công ty SVIC – Việt Nam nên chị Chu Duyệt Phấn đã liên hệ luật sư, làm thủ tục chuyển nhượng 97% cổ phần do Công ty Regionaland nắm giữ tại Công ty Amaland. Hồ sơ được nộp vào tháng 9/2023 nhưng hiện nay chưa cho có kết quả.

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng báo cáo việc phía Singapore từ chối hoàn tất chuyển nhượng cổ phần cho chị Chu Duyệt Phấn (đại diện Vạn Thịnh Phát) vì họ nắm được thông tin vợ chồng bà Lan, ông Chu Lập Cơ bị khởi tố, điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore thực hiện trương trợ tư pháp hình sự, tiến hành xác minh hồ sơ pháp lý, chủ sở hữu tài sản và tình trạng pháp lý hiện nay của các tài sản liên quan Công ty Amaland PTE.LTD, Trương Mỹ Lan cùng Chu Lập Cơ. Việc này đến nay vẫn chưa có kết quả nên cảnh sát đề nghị tòa án xem xét, xử lý theo quy định.