Đề nghị truy tố "Chị đại Long Xuyên" và 28 đối tượng giang hồ

Ngày 13/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố 29 bị can thuộc 2 băng nhóm về 7 tội danh xảy ra tại xã Vĩnh Lợi (huyện Châu Thành) và xã An Hảo (huyện Tịnh Biên). Người cầm đầu 1 trong 2 nhóm này mệnh danh là "Chị đại Long Xuyên".