Điều tra vụ người đàn ông tử vong bên vũng máu trong phòng trọ, chưa rõ nguyên nhân

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp Công an thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân vừa xảy ra tại khu phố 2, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành - theo Báo Bình Phước.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ người đàn ông tử vong. Nguồn: CAND

Theo thông tin ban đầu từ CAND: Khoảng 10h10 ngày 12/8, anh Lữ Văn Phống (SN 1987, thường trú bản Piềng Ồ, xã Xiêng My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; tạm trú tại nhà trọ Mỹ Nhung, khu phố 2, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành) đến cơ quan công an báo tin về vụ người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân, xảy ra tại một phòng trọ ở cùng khu nhà trọ với mình.

Nạn nhân là anh C.S.K (SN 1986, thường trú thôn 3B, xã Phú Lũng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang).

Anh Phống cho biết, nạn nhân cùng vợ là chị C.T.C (SN 1986) và hai con là C.A.P (SN 2002), C.T.M (SN 2008) đến thuê phòng trọ ở cùng nhà trọ với mình. Họ làm công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Minh Hưng III, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.

Khoảng 6h sáng nay, chị C cùng 2 con đi làm, anh K vẫn còn ngủ trong phòng. Khi đi chị C khép cửa phòng và qua phòng nói với anh Phống: “Ở nhà trông anh Hai với, anh không được bình thường, có dấu hiệu bị tâm thần trở lại”. Sau đó, chị C cùng 2 con đi làm.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Nguồn: CAND

Anh Phống tiếp tục ngủ đến đến 7h mới thức dậy. Đến 8h khi đi ngang qua phòng anh K thấy cửa phòng hé mở, nhìn vào phòng thấy anh K mặc quần đùi màu đen nằm sấp trên vũng máu, bên cạnh nạn nhân có một con dao dính máu. Anh Phống sợ quá chạy xe máy đến công ty báo cho chị C cùng hai con của chị biết. Sau đó, anh Phống đến Công an phường Minh Hưng trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp điều tra.