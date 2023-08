Khởi tố vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong

Ngày 13/8, nguồn tin của PV Dân Việt cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Bình (36 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Chư Pưh) khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô xảy ra tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 14h40 ngày 12/8, xe ô tô tải mang BKS 81H-027.60 do Bình điều khiển lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Khi đến Km1646+500 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) thì xe tải này vượt xe ô tô con mang BKS 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh (57 tuổi, trú tại phường Ia Kring, TP.Pleiku) điều khiển cùng chiều phía trước.

Xe ô tô con BKS 81A-004.70 bẹp rúm sau tai nạn liên hoàn.

Quá trình vượt xe con, thấy có xe tải ở làn đường ngược lại nên Bình đánh lái sang phải tông vào đuôi xe con, làm cho tài xế xe con mất kiểm soát đánh lái sang làn đường bên trái. Lúc này, Bình không dừng lại mà đánh lái sang trái, tiếp tục tông vào xe con một lần nữa, đẩy xe con sang làn đường bên trái.

Cùng thời điểm, xe tải BKS 47C-263.06 do anh Nguyễn Tấn Xôn (trú xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ở chiều ngược lại đã đạp thắng nhưng do quán tính xe không thể dừng lại mà tông vào xe ô tô con BKS 81A-004.70.

Hâu quả, 3 người ngồi trên xe con gồm trợ lý HLV Dương Minh Ninh (48 tuổi, trú tại phường Diên Hồng, TP.Pleiku), tiền đạo Paollo Madeira Oliveira (27 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha), bác sĩ Đào Trọng Trí (31 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) đều là thành viên CLB HAGL tử vong tại chỗ. Tài xế Nguyễn Tú Sinh bị thương đang đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, lỗi chính thuộc về Đinh Tiến Bình khi điều khiển xe ô tô tải vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên. Hành vi của Bình vi phạm khoản 2 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Tiến Bình.

Bắn hạ trâu 200kg húc chết chủ

Hiện trường nơi phát hiện ông M. tử vong do bị trâu húc. Ảnh: M.H

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/8, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang điều tra vụ người đàn ông bị trâu húc tử vong ở cánh đồng tại xã Phú Mỹ Hưng. Nạn nhân bị trâu húc tử vong là ông N.V.M (52 tuổi, ngụ huyện Củ Chi).

Trước đó, chiều qua (12/8), ông M. đến căn chòi ở đồng dắt con trâu đực nặng khoảng 200kg về nhà. Lúc này, trâu bất ngờ tấn công chủ.

Đến 13/8, người nhà đi tìm thì phát hiện ông M. tử vong với nhiều vết thương trên người cạnh con trâu bị đứt dây trói, trên sừng và đầu có vết máu.

Vụ việc được báo cơ quan chức năng. Cùng ngày, con trâu này sau đó được lực lượng chức năng xử lý bằng cách dùng súng bắn hạ.

Đại diện UBND xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi) cho biết, địa phương đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người đàn ông không may gặp nạn trâu húc tử vong. Gia đình coi đây là tai nạn không mong muốn nên đã nhận lại trâu để bán lo chi phí ma chay.

Test nhanh 122 thanh niên trong cơ sở ăn uống - giải trí, phát hiện 60 người dương tính với ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 13/8, Công an TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết đang làm việc lấy lời khai 60 người qua test nhanh phát hiện dương tính với chất ma túy tại một cơ sở ăn uống, giải trí trên địa bàn TP.Mỹ Tho, nhiều khả năng một nhóm bạn đem vào sử dụng khi đến chơi tại đây.

Công an đưa số thanh niên trong quán ăn về kiểm tra nhanh, phát hiện 60 trường hợp dương tính với chất ma túy. Ảnh: CACC

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an TP.Mỹ Tho đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH ăn uống giải trí 268 Titan trên đường Phạm Thanh, phường 5, TP.Mỹ Tho, tại thời điểm cũng còn khá đông khách.

Lúc này bên trong có 95 người khách đang ăn uống và 27 nhân viên phục vụ ở trong quầy và trong khu vực quản lý.

Tiến hành test nhanh có 60 người dương tính với ma túy, trong số này có 13 nhân viên của cơ sở.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng kiểm tra hợp đồng lao động của nhân viên, nhưng tất cả đều chưa có hợp đồng.

Ngay trong đêm, công an lập biên bản và đưa 60 người này về trụ sở Công an TP.Mỹ Tho để lấy lời khai, phân loại từng đối tượng, phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra hợp đồng lao động của các nhân viên của công ty, tuy nhiên chủ cơ sở vẫn không cung cấp được hợp đồng.

Bắt giữ tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 thanh niên 20 tuổi tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Công an TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt giữ tài xế Bùi Văn Long (26 tuổi, ngụ phường 12, TP.Đà Lạt), người điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 thanh niên 20 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 thanh niên 20 tuổi tử vong.

Cụ thể, sáng 13/8, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt cho biết, đơn vị này đã có quyết định bắt giữ khẩn cấp tài xế Bùi Văn Long, người điều khiển xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 2 thanh niên 20 tuổi tử vong trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường 12, TP.Đà Lạt) mà Dân Việt đã thông tin.

Tài xế Bùi Văn Long bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tài xế này được xác định không chú ý quan sát khi điều khiển xe ô tô tải biển số 49X-4145 sau đó gây tai nạn liên hoàn.

Công an TP. Đà Lạt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, khoảng 13 giờ 53 phút ngày 12/8, xe ô tô biển số 49X-4145 do Bùi Văn Long điều khiển với tốc độ cao đã tông vào xe máy mang biển số 54U-4322 và xe ô tô 7 chỗ biển số 49A-411.51 đang lưu thông cùng chiều hướng TP.Đà Lạt đi TP.Nha Trang.

Công an cho thổi nồng độ cồn với những người liên quan trong vụ tai nạn.

Hậu quả khiến 2 thanh niên 20 tuổi gồm Đ.K.C. (trú tại phường Quảng Thắng, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) và anh T.A.T. (trú tại phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tử vong tại chỗ. Được biết, 2 thanh niên này đang là sinh viên theo học tại một trường cao đẳng tại TP.Đà Lạt.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 24 đồng bọn lĩnh án

Chiều 13/8, HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 23 năm tù; Phạm Tấn Lộc (SN 1986) 13 năm tù; Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979) 10 năm tù cùng về các tội "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Nhóm bị cáo là chủ các tiệm vàng gồm: Trần Thị Tuyết Vân (SN 1966, tiệm vàng Vân An) 8 năm tù; Trần Thị Thảo Trang (SN 1971, tiệm vàng Thảo Kim Thành) 10 năm tù; Trương Thái Nguyên (SN 1980, tiệm vàng Trương Hưng) 10 năm tù; Dương Công Cường (SN 1950) 7 năm tù; Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, tiệm vàng Kim Ngọc Mai) 7 năm tù, cùng về tội “Buôn lậu”.

Riêng Trương Văn Liêm (SN 1966, tiệm vàng Trương Liêm) bị tuyên 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) nhận mức án 23 năm tù. Nguồn: CAND

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 -12 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo tại tòa. Nguồn: CAND

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) bị cáo buộc có vai trò thuê, điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền USD sang Campuchia và nhận vàng đem về Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang (tiệm vàng Thảo Kim Thành), Nguyễn Thị Tuyết Vân (tiệm vàng Vân An), Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (tiệm vàng Kim Ngọc Mai), Trương Văn Liêm (tiệm vàng Trương Liêm), Trương Thái Nguyên (tiệm vàng Trương Hưng) và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, Pha Na (sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) chuyển về Việt Nam.

Tuốt, Hía, Pha Na thuê Nguyễn Thị Kim Hạnh vận chuyển USD và vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên; sau đó giao lại cho Trang. Ký hiệu trên mỗi gói tiền USD, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100.000USD là 70USD, mỗi kg vàng là 15USD.

Để vận chuyển tiền USD, vàng qua lại biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo Phấn, Lộc trực tiếp liên hệ với Nguyên, Cường, Tuyết Vân, Nghĩa nhận tiền USD, giao vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền USD, vàng rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển USD sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Một nhóm đối tượng khác được phân công cảnh giới đường đi.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo thỏa thuận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam, tổng cộng gần 51 kg vàng có giá trị hơn 71 tỷ đồng.