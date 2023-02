Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân năm 2023 được báo Dân Việt cập nhật mới nhất. Thí sinh tham khảo để chuẩn bị tốt nhất kiến thức cho mình để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Theo chia sẻ của Bộ GDĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra vào cuối tháng 6. Đầu tháng 3, Bộ GDĐT sẽ công bố đề thi mẫu tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh tham khảo đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân năm 2023 của Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân năm 2023 của Tuyển sinh 247:

Bộ GDĐT cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nghiêm túc, khách quan. Cụ thể, Bộ điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi, bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi; tiếp tục tăng cường chất lượng đề thi đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn bộ các khâu tổ chức thi; Tăng cường quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn gian lận thi cử, nhất là gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao.