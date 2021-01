Đêm nhạc Lam Phương “Trăm nhớ ngàn thương” lan tỏa yêu thương

Mới đây, chương trình âm nhạc Lam Phương "Trăm nhớ ngàn thương" đã được diễn ra tại Hà Nội. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt trong sự kiện này như vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu.



Vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Vân cùng các ca sĩ hát trong đêm nhạc.

Đây là kết quả của Dự án âm nhạc lan toả yêu thương "Live from the Souls" do Fanpage "Nụ cười mắt lá" phối hợp với chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" thực hiện.

Năm 2020, chuỗi đêm nhạc Lam Phương "Trăm nhớ ngàn thương" tiếp tục được chào đón ở nhiều thành phố lớn đã mang tới cho khán giả những đêm nhạc trữ tình tuyệt hay của người nhạc sĩ tài hoa. Ngoài chi phí 5 ca mổ được ban tổ chức trao tặng, 2 khán giả của chương trình âm nhạc Lam Phương cũng đã gửi tặng quỹ 50 triệu đồng.

Ngay cả khi thời điểm dịch bệnh Covid-19 kéo dài, âm nhạc và tình yêu thương dành cho hơn 1.700 em nhỏ không may mắn của chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" chưa bao giờ ngưng lan tỏa. Hàng chuỗi các livestream miễn phí được thay thế để thực hiện tiếp mong muốn đưa âm nhạc trở thành cầu nối cho những người dõi theo, ủng hộ, góp sức như: "Giọt sương thu", "Hà Nội tháng 8 mùa thương", "Ru Tình", "Trời biếc thu sang"…

Tâm hồn người nghệ sĩ, những tình nguyện viên, tâm hồn khán giả, tâm hồn của những bạn nhỏ đang kiên cường vượt qua nỗi đau và tâm hồn của những con người luôn biết yêu thương đồng loại... Tất cả những tấm lòng được kết nối trong những buổi diễn thường kỳ, tạo nên những điều cao cả.

Hành trình của "Thiện Nhân và những người bạn" là minh chứng rằng: "Tình yêu thương có thể san lấp mọi khoảng cách".

"Live from the Souls" tiếp nối tinh thần đó. Những buổi diễn nghệ thuật với sự quy tụ của những nghệ sĩ tên tuổi sẽ không chỉ gói trong khán phòng, trong việc trình diễn tác phẩm.

Thông qua hạ tầng mạng, mục tiêu của "Live from the Souls" là gửi đi những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, và gắn kết những tâm hồn đẹp dù ở những nơi xa xôi nhất. Các buổi diễn đầu tiên của "Live from the Souls" đã thu hút hàng nghìn khán giả trên các hạ tầng mạng xã hội; tiếp thêm niềm tin cho những người làm chương trình rằng: "Không khoảng cách nào là quan trọng khi những tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu".