Theo đơn vị tổ chức hòa nhạc Barracuda Music của Áo, các buổi diễn của Taylor Swift tại Vienna trong khuôn khổ The Eras Tour đã bị hủy bỏ do các quan chức Chính phủ xác nhận có kế hoạch tấn công khủng bố tại Sân vận động Ernst Happel. Trong thông báo, họ viết: "Với sự xác nhận từ quan chức Chính phủ về kế hoạch tấn công khủng bố tại Sân vận động Ernst Happel, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy ba buổi diễn đã lên lịch để đảm bảo an toàn cho mọi người".



Đêm nhạc Taylor Swift bị hủy vì lo ngại khủng bố

Taylor Swift trông một đêm diễn Eras Tour tại Nhật vào tháng 2/2024. Ảnh: Variety.

Các báo cáo quốc tế cho biết, các nghi phạm bị bắt bao gồm một thanh niên 19 tuổi đã thề trung thành với ISIS và sống với cha mẹ ở thị trấn Ternitz, cùng với một người đàn ông khác. Cả hai đã bị bắt sau khi cảnh sát đột kích vào nhà của thanh niên 19 tuổi và tìm thấy nhiều hóa chất khác nhau. Cư dân của Ternitz đã được sơ tán và các con đường bị đóng trong quá trình đột kích. Danh tính những người này chưa được công bố, nhưng một trong số đó là công dân Áo 19 tuổi đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Truyền thông Áo dẫn nguồn tin cảnh sát giấu tên cho hay, nghi phạm thứ ba đang bỏ trốn.

Mục tiêu của cuộc tấn công là Sân vận động Ernst Happel ở Vienna, nơi Taylor Swift dự kiến biểu diễn vào ba ngày cuối tuần này. Giám đốc Cảnh sát Vienna, Franz Ruf và Cảnh sát trưởng Gerhard Purstl cho biết, trong một cuộc họp báo rằng, cả hai người đàn ông đã bị ảnh hưởng từ internet và đã có kế hoạch cụ thể về cách thức thực hiện cuộc tấn công.

Purstl tuyên bố rằng, nguy cơ cụ thể đã được "giảm thiểu", nhưng rủi ro vẫn còn, điều này đã dẫn đến quyết định hủy bỏ các buổi diễn. Những người mua vé sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 10 ngày tới.

Ba đêm diễn của Taylor Swift vốn được lên kế hoạch diễn ra vào đêm 8/10 đến ngày 10/8. Giới chức ước tính mỗi buổi diễn thu hút 65.000 người vào sân vận động, cùng khoảng 15.000 người ở bên ngoài do không có vé. Đây là một phần trong Eras Tour, bắt đầu từ ngày 17/3/2023 tại Mỹ và dự kiến kết thúc vào ngày 8/12 ở Canada.

Tin tức về vụ tấn công khủng bố đưa ra chỉ vài ngày sau khi một "đe dọa khủng bố" làm trì hoãn buổi hòa nhạc của Morgan Wallen tại Kansas City, Mỹ vào cuối tuần vừa qua. Một người đàn ông đã bị bắt sau khi anh ta đe dọa giết bạn trai của Taylor Swift là Travis Kelce. Hiện tại, Taylor Swift đang thực hiện các chuyến lưu diễn quốc tế của Eras Tour, sẽ tiếp tục đến London trước khi quay lại Canada.