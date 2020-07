Đến cả “bom tấn” iPhone 12 5G cũng sẽ có nhược điểm lớn này

Đến bây giờ, có không ít các nguồn tin xác thực Apple sẽ công bố 4 mẫu iPhone mới vào mùa thu năm 2020: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max – không có bộ sạc trong hộp. Giả sử có trang bị kèm bộ sạc thì cặp iPhone 12, iPhone 12 Max cũng sẽ chỉ có cục sạc 5W. Mặt khác, Apple được cho là sẽ cung cấp một bộ sạc 20W hoàn toàn mới cho những người có nhu cầu sử dụng sạc nhanh.

Dòng iPhone 12 sẽ có thiết kế cạnh vuông.

Tuy nhiên, điều không rõ ràng là dung lượng pin của những chiếc iPhone 12 sắp ra mắt. Mới đây, nguồn tin MySmartprice đã hé lộ được dung lượng của loạt iPhone mới, được cho là đã đạt chứng nhận 3C và các tổ chức chứng nhận khác.

Dung lượng pin dự kiến của bộ tứ iPhone 12 như sau:

• iPhone 12 (màn hình 5,4 inch): 2227mAh

• iPhone 12 Max (màn hình 6,1 inch): 2775mAh

• iPhone 12 Pro (màn hình 6,1 inch): 2775mAh

• iPhone 12 Pro Max (màn hình 6,7 inch): 3687mAh

Ba phiên bản iPhone ở trên đã xuất hiện dưới các số model iPhone A2471, A2431, A2466, vì hai mẫu iPhone có màn hình 6,1 inch có thể sở hữu cùng dung lượng pin.

Điều đó có nghĩa là iPhone 12 Max sẽ có thời lượng pin tốt hơn iPhone 12 Pro? Lý do là vì iPhone 12 Max dự kiến ​​thực sự là người kế nhiệm iPhone 11 và rất có thể sẽ có độ phân giải màn hình thấp hơn so với phiên bản iPhone Pro. Bên cạnh đó, ngay cả khi không xét đến sự khác biệt giữa năng lực thực tế và đánh giá, thì các dung lượng pin này cũng khá nhỏ so với mặt bằng chung.

Kích cỡ dự kiến của bộ tứ iPhone 12.

Tuy nhiên, màn hình iPhone 12 Max sẽ là OLED thay vì màn hình LCD trong năm nay. Do đó, thiết bị sẽ càng hao pin hơn, đặc biệt là khi hiển thị nội dung hỗn hợp. Apple cũng dự kiến ​​sẽ sử dụng bộ xử lý Apple A14 tiết kiệm năng lượng hơn, được sản xuất trên quy trình công nghệ 5nm mới nên phần nào cũng sẽ bù đắp cho các kích cỡ pin nhỏ hơn.

Theo các tin đồn, loạt iPhone 12 sẽ được giới thiệu chính thức vào tháng 9 này, giống như mọi năm. Tuy nhiên, thời gian bán ra từng dòng sản phẩm riêng biệt có thể sẽ thay đổi vì những khó khăn do dịch bệnh COVID- 19 gây ra.