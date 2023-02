Đền thờ vua An Dương Vương - Ngôi đền thiêng bên trong thành Cổ Loa

Thượng điện cũng ba gian, bàn thờ An Dương Vương đặt giữa, bên đông thờ hoàng hậu, bên tây thờ thái thượng hoàng. Trong cùng của thượng điện đền Cổ Loa là hậu cung, nơi có một khám lớn bằng gỗ đặt ban thờ vua An Dương Vương. Trên ban thờ đặt tượng vua An Dương Vương bằng đồng mặc triều phục được đúc năm 1897, nặng 255kg. (Ảnh: Ban quản lý cung cấp).