Đen Vâu, Sơn Tùng M-TP và loạt tên tuổi đình đám trở lại “đường đua” làng nhạc Việt vào đầu tháng 3

Sơn Tùng M-TP

Mới đây, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã tung teaser và poster MV Chúng ta của tương lai. Theo nhiều người dự đoán, đây sẽ là sản phẩm nối tiếp MV Chúng ta của hiện tại - bản "hit" của nam ca sĩ vào năm 2020. MV tiếp tục có sự xuất hiện của Hải Tú - người tình tin đồn của Sơn Tùng nhiều năm qua.

Hình ảnh được Sơn Tùng M-TP công bố. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao khi Hải Tú bất ngờ bỏ theo dõi tài khoản Sơn Tùng M-TP và đăng tải dòng trạng thái lúc nửa đêm: "No one can change the past…" (Tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ). Dòng chia sẻ của Hải Tú ngay lập tức thu về nhiều lượt tương tác và chia sẻ của người hâm mộ. Giữa lúc sự việc đẩy lên cao trào, Sơn Tùng M-TP chia sẻ trên trang cá nhân: "...But someone gotta try" (Tạm dịch: Nhưng ai đó phải cố gắng). Động thái này của nam ca sĩ khiến mọi người nhận ra đây có lẽ là lời thông báo cho sự hợp tác trở lại của cả hai.

Cách truyền thông của Sơn Tùng cho sản phẩm mới gặp phải nhiều chỉ trích, tuy vậy, với lượng fan đông đảo, MV của anh vẫn hứa hẹn sẽ trở thành một bản "hit" mới trong làng nhạc Việt.

Đen Vâu

Rapper được yêu thích bậc nhất hiện tại cũng vừa đăng tải hình ảnh đầu tiên về MV Nhạc của rừng, ca khúc ra mắt vào 20h ngày 4/3 sắp tới. Nhiều khả năng, đây sẽ là một tác phẩm mang thông điệp về thiên nhiên, về sự hòa hợp giữa con người với núi rừng. Đen Vâu qua đó cũng nhấn mạnh về "âm nhạc tử tế" khi âm nhạc nam rapper mang đến cũng truyền đi những thông điệp về môi trường, xã hội.

Đen Vâu tung hình ảnh "nhá hàng" sản phẩm mới. (Ảnh: FBNV)

Tại sản phẩm này, Đen chọn kết hợp với Hiền VK - một chuyên gia thanh nhạc có tiếng. Cô tên thật là Nguyễn Thu Hiền, là thành viên nhóm bè VK. Xuất thân là cử nhân Sự phạm Âm nhạc tại Đại học Sư phạm Hà Nội, chị từng tham gia đào tạo, huấn luyện nhiều thí sinh tại các chương trình truyền hình như: Sao Mai; The Voice Kids; Trời sinh một cặp…

Với sản phẩm solo trước đó mang tên Nấu ăn cho em - Đen Vâu đã mang về top 1 trending thứ 16 trong sự nghiệp. Cũng bởi vậy, nhiều người kỳ vọng, Nhạc của rừng sẽ tiếp tục là một dấu son trên chặng đường âm nhạc của anh.

Vũ Cát Tường

Tối 1/3, Vũ Cát Tường đã cho ra mắt MV Từng là. Đây là ca khúc thuộc thể loại pop pha với bossa nova - tăng thêm tính thư giãn, nhẹ nhàng cho người nghe. "Giống như một người đã từng trải qua nhiều thứ nhìn cuộc đời và mọi thứ xung quanh bằng con mắt biết ơn và tích cực - cũng không bi lụy nữa và luôn trân trọng vì nó giúp mình trưởng thành hơn. Vì vậy, khi Tường quyết định chọn bossa nova để làm nền âm nhạc cho Từng là muốn mọi người thật sự thư giãn, nhìn mọi thứ trong quá khứ dù buồn vui đau khổ cũng hóa nhẹ nhàng bởi nó đã qua rồi".

Vũ Cát Tường trong MV "Từng là". (Ảnh: FBNV)

MV cũng đánh dấu việc Vũ Cát Tường lần đầu tự đạo diễn, do khi sáng tác đã tưởng tượng ra phần lớn hình ảnh trong đầu. Cô hài lòng khi thể hiện đúng hình ảnh và tư tưởng, tinh thần bài hát theo ý mình. Sau lần này, nữ ca sĩ, nhạc sĩ muốn dấn thân nhiều hơn vào sáng tạo qua công việc sáng tác, biểu diễn, đạo diễn, viết kịch bản...

Bích Phương

Ngày 22/2, Bích Phương đã chính thức công bố trở lại "đường đua" âm nhạc sau 2 năm vắng bóng. Sản phẩm mới của nữ ca sĩ mang tên Nâng chén tiêu sầu sẽ được phát hành vào đúng 0h ngày 8/3/2024. Ngay sau đó, Bích Phương cũng hé lộ một số hình ảnh đầu tiên trong dự án mới, thể hiện phong cách quyến rũ và đầy nữ tính.

Bích Phương trở lại sau 2 năm tạm ngưng các hoạt động âm nhạc. (Ảnh: FBNV)

Tạm ngừng hoạt động 2 năm, Bích Phương cho biết mình đang ở một "chu kỳ" mới: "Tôi dành 2 năm quay vào trong để quan sát thị trường, tôi nghĩ mình đang ở một chu kỳ mới. Có thể là tôi thay đổi, hoặc trước đây tôi chưa nhìn rõ. Tôi tự đưa ra những quyết định liên quan đến sự nghiệp của mình, bắt đầu làm những thứ mình chưa từng làm, nghiêm túc trau dồi và học hành. Mọi hình dung của tôi về bản thân mình trước đây đều không giống như bây giờ.

Hiện tại, tôi cảm thấy vui vẻ và hào hứng để "xông" vào một thế giới mới. Ở một vài khía cạnh, tôi thấy mình như em bé mới đẻ, nhưng cũng có lúc tôi thấy mình mạnh hơn, quyết đoán hơn. Tôi muốn gửi đến khán giả hình ảnh rõ nét nhất về mình trong giai đoạn tới".