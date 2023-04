Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tổ chức ngày 24/4/2023, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality; HOSE: VNG) đã thông qua mục tiêu, định hướng hoạt động trọng tâm về kinh doanh tiếp thị, vận hành, nguồn nhân lực và đặc biệt hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2023 với những con số khả quan.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần năm 2022 TTC Hospitality đạt 619 tỷ đồng, đạt 135% so kế hoạch năm, bằng 339% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 14,5 tỷ đồng, đạt 193% kế hoạch năm, đạt 220% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, TTC Hospitality đã tăng đầu tư các tài sản dài hạn, như xây dựng cơ bản và đầu tư công ty liên kết, dẫn đến tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2022 tăng 25% so với đầu năm, đạt 2.847 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, TTC Hospitality thông qua các mục tiêu, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2023.

Theo bà Phan Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT TTC Hospitality, ngành du lịch có những tín hiệu khả quan từ đầu năm 2022, nhưng dự báo vẫn còn nhiều biến động từ áp lực kinh tế trong nước và thế giới, vì vậy, TTC Hospitality đã linh động trong chính sách kinh doanh, thông qua đẩy mạnh phân khúc khách hàng nội địa và triển khai nhiều gói sản phẩm, ưu đãi dựa trên thế mạnh hệ sinh thái khép kín của TTC Hospitality.



Cụ thể, TTC Hospitality đã nhanh chóng triển khai các chương trình thu hút khách nội địa và bắt kịp xu hướng. Không chỉ khai thác doanh thu đến từ bán phòng, chuỗi khách sạn, resort còn đưa ra các chương trình bán hàng theo mùa, theo sự kiện nhằm khai thác tối đa các dịch vụ cộng thêm khác, mang đến cho du khách những trải nghiệm tiện ích và trọn vẹn.

Bên cạnh kết nối các thị trường quốc tế chủ lực đang phục hồi, TTC Hospitality cũng chủ động tiếp cận và khai thác thị trường mới từ khu vực Đông Nam Á, thông qua các chương trình Famtrip và tham gia các sự kiện B2B. Kết quả, năm 2022 TTC Hospitality đã thu hút được lượng khách lớn từ Thái Lan đến các khách sạn, khu vui chơi của TTC Hospitality tại Huế, Hội An, Đà Lạt và TP.HCM.

Đặc biệt, với mục tiêu trở thành đơn vị sở hữu và vận hành chuỗi khách sạn 4-5 sao, trong năm 2022 TTC Hospitality đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng hạng sao cho các khách sạn trực thuộc.

Tiêu biểu, TTC Hospitality đã nâng cấp và bổ sung nhiều hạng mục tại khách sạn 4 sao TTC Hotel - Cần Thơ. Đến đầu tháng 4/2023, TTC Hotel - Cần Thơ chính thức nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao từ Tổng cục Du lịch.

Như vậy, cùng với TTC Hotel - Michelia và Imperial Huế, TTC Hotel - Cần Thơ là khách sạn thứ 3 thuộc TTC Hospitality đạt chuẩn 5 sao.

Theo kế hoạch năm 2023, TTC Hospitality sẽ tiếp tục đầu tư vào các địa điểm kinh doanh, nhằm tăng năng lực cạnh tranh cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ và nhắm đến phân khúc khách hàng trung, cao cấp của thị trường nội địa.

TTC Hotel - Cần Thơ vừa nhận quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Cũng theo bà Phan Thị Hồng Vân, sự linh động trong chính sách kinh doanh và chuẩn hóa trong công tác vận hành, đã giúp TTC Hospitality vượt qua năm 2022 với những chỉ số phát triển lạc quan.

Trong năm 2023, TTC Hospitality sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh tiếp thị, vận hành theo kế hoạch. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu thị trường, làm cơ sở xây dựng những sản phẩm dịch vụ mới, nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, cũng như tăng mức độ nhận diện thương hiệu TTC Hospitality trên thị trường du lịch trong và ngoài nước.

Cũng tại ĐHĐCĐ, TTC Hospitality đã thông qua kế hoạch phấn đấu hoàn thành, vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2023, với doanh thu thuần 788 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 18 tỷ đồng.

Được biết, dự kiến giữa năm 2023, TTC Hospitality sẽ khai trương TTC Van Phong Bay Resort tại Dốc Lết, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Đây là resort thứ tư và là điểm lưu trú thứ 13 thuộc lĩnh vực khách sạn/ resort TTC Hospitality.

TTC Van Phong Bay Resort tọa lạc bên bãi biển Dốc Lết - một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam.

Với lợi thế vị trí ngay bãi biển Dốc Lết và thiết kế hòa hợp thiên nhiên cùng dịch vụ tiện ích đa dạng, TTC Van Phong Bay Resort sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong hệ thống gần 20 điểm đến của TTC Hospitality tại những tỉnh, thành du lịch trọng điểm cả nước.