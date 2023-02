Thành phố Dĩ An chi trả tiền đền bù dự án đường Vành đai 3 cho người dân trong quý II/2023

TP.Dĩ An nỗ lực việc chi trả tiền đền bù đường Vành đai 3

Dự án đường vành đai 3 TP.HCM là công trình giao thông trọng điểm đi qua 4 địa phương gồm TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Đường Vành đai 3, đoạn đi qua TP.Dĩ An có chiều dài hơn 11km, qua 4 phường: Bình Thắng, Bình An, Tân Đông Hiệp và Tân Bình. Trong đó, đoạn đi qua TP.Dĩ An chưa triển khai thi công khoảng 2km, nằm tại phường Bình Thắng và phường Bình An.

Đường Vành đai 3 đoạn đi qua Dĩ An tuy chiều dài ngắn nhưng phạm vi giải tỏa lại rất lớn vì giao với Quốc lộ 1 và đường DT743.

Đường Vành đai 3, đoạn đi qua phường Bình Thắng (TP.Dĩ An) bắt đầu tại điểm giao Long Sơn - Nguyễn Xiển, sau đó giao với Quốc lộ 1A, đi qua ĐT.743A và đi trùng với cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Ảnh: T.L

Theo thống kê, dự kiến diện tích đất thu hồi thực hiện dự án hơn 222.000m2, với 537 thửa đất. Trong số đó có khoảng 300 thửa đất nằm trong diện giải tỏa trắng.

Ông Phan Xuân Kỳ, 88 tuổi, người dân sống ở khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng (TP.Dĩ An) là một trong những hộ dân là nằm trong diện giải tỏa trắng. Đường Vành đai 3 đi qua phần diện tích của gia đình ông là 150m2.

Ông Kỳ cho biết, người dân chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. "Tuy nhiên chính quyền cần xem xét đền bù thỏa đáng, cũng như bố trí chỗ ở tái định cư cho người dân phải đảm bảo các tiện ích", ông Kỳ nói.

Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Dĩ An tiến hành kiểm kê và đo đạc diện tích bồi thường dự án Vành đai 3. Ảnh: T.L

Từ cuối năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương bàn giao mốc giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3 cho TP.Dĩ An.

Ngay sau đó, hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường Vành đai 3 của TP.Dĩ An đã giao cho các cấp, các ngành có liên quan hoàn thành việc tổ chức cắm mốc, trích lục bản đồ địa chính.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất của TP.Dĩ An đã thành lập 3 tổ, kết hợp với các phường, các khu phố tiến hành kiểm kê và đo đạc.

Ông Nguyễn Tấn Thảo – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Dĩ An cho biết, hiện TP.Dĩ An đang nỗ lực thực hiện các bước trong công tác đền bù và giải phóng mặt bằng.

Do thời gian gấp rút, số hộ gia đình có thửa đất lớn nên cán bộ Trung tâm phải nỗ lực phân bổ thời gian thực hiện công việc.

Người dân có diện tích nằm trong diện giải tỏa dự án đường Vành đai 3 mong được đền bù thỏa đáng, cũng như sớm bố trí chỗ ở tái định cư. ảnh: T.L

Hiện Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Dĩ An đã yêu cầu đội ngũ nhân viên tăng cường làm thêm ngày thứ bảy và thêm giờ, phấn đấu hoàn thành công tác kiểm kê và đo đạt trong tháng 2/2023.

Đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt đơn giá đất, nhằm triển khai việc chi trả đền bù cho người dân trong quý II/2023. Đến thời điểm này, công tác kiểm kê đã đạt khoảng 50% khối lượng.

Ông Thảo cho biết, với tổng số 300 hộ dân nằm trong diện giải tỏa trắng thuộc dự án, TP.Dĩ An sẽ đáp ứng được nhu cầu tái định cư cho khoảng 90%. Với 10% còn lại, TP.Dĩ An sẽ tiến hành thương lượng với người dân nhận tiền đền bù mua đất nhằm sớm giao mặt bằng để triển khai thi công công trình giao thông trọng điểm này.