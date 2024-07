Một loạt món ăn thơm ngon “kích thích” vị giác từ vùng đất đầy nắng và gió này, du khách nhất định nên thử

Rất nhiều du khách sau khi đi du lịch ở mảnh đất Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã chia sẻ rằng, khi đi thì chưa biết, nhưng đã đến rồi thì không muốn về nữa. Đến với mảnh đất quyến rũ này, du khách sẽ được khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng núi cao nguyên đất đỏ và thưởng thức khung cảnh tự nhiên hữu tình, cùng với đó là những món ăn độc đáo. Ngoài những sản phẩm cà phê nổi tiếng, Buôn Ma Thuột còn là điểm đến của thực khách bởi những món đặc sản hấp dẫn.



Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Buôn Ma Thuột: Thưởng thức gà nướng Buôn Đôn bên bếp lửa

Gà nướng Buôn Đôn xứng đáng cho thực khách thưởng thức (Ảnh: @Shutterstock)

Đứng đầu Top đặc sản Buôn Ma Thuột chắc chắn là món gà nướng Buôn Đôn nổi tiếng. Món gà nướng Buôn Đôn được ướp với mật ong rừng cùng nhiều gia vị độc đáo của vùng núi rừng Tây Nguyên, sau đó được mang đi nướng trên than hồng. Gà khi chín có mùi hương cực kỳ hơn ngon, ăn vào thịt mềm mà lại dai. Gà nướng Buôn Đôn ăn cùng với các loại rau rừng, thịt gà chấm muối tiêu chanh hay uống thêm rượu cần nữa thì đúng chuẩn ngon!



Địa chỉ tham khảo:

Gà nướng Chicky, phường Thắng Lợi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Buôn Ma Thuột: Bún chìa có hương vị thơm ngon, khúc giò chìa khổng lồ khiến những ai lần đầu tiên thưởng thức không khỏi bất ngờ

Ngoài những đồn điền, núi cao và thác đổ, Buôn Ma Thuột còn cất giữ một "báu vật" đặc biệt níu chân nhiều du khách, đó là bún giò chìa, một đặc sản dân dã. (Ảnh: Bách Hóa XANH)

Khi nghe đến cái tên bún chìa, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy tò mò ngay về món ăn này. Bún chìa hay còn được gọi là bún giò chìa. Sỡ dĩ nó có tên gọi này vì thành phần chính của món ăn là chiếc giò chìa lợn rất to ở giữa tô. Phần giò chìa là tảng thịt ở phía chân sau con lợn. Phần này có nhiều nạc, khi ninh xong rất mềm, béo ngậy, không bị bở.

Một bát bún giò chìa sẽ bao gồm sợi bún to, huyết, thịt bò, nước dùng ngọt thanh, nhiều hành lá và hành tây xắt nhỏ bên trên. Điểm nhấn và chiếc giò chìa siêu to khổng lồ bên trên. Khi ăn, bạn sẽ cảm thấy ấn tượng bởi thịt giò chìa trông khá to nhưng rất mềm, béo, không hề bị khô hay bở. Phần gân bao quanh giòn sần sật. Húp thêm miếng nước dùng ngọt, đậm đà thì còn gì bằng. Món này sẽ được dùng kèm với bắp cải, giá, rau thơm cắt nhỏ.

Địa chỉ tham khảo:

Bún chìa Cô Cúc Since 1992 ở Nguyễn Tất Thành, Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Buôn Ma Thuột: Thỏa cơn thèm với bún đỏ Ban Mê ngon chuẩn vị của Đắk Lắk

Giá cho một tô bún thường dao động từ 15.000 đồng - 30.000 đồng (Ảnh: MiA)

Bún đỏ Ban Mê là món ăn đặc biệt mà bất cứ ai khi du lịch Buôn Ma Thuột đều phải thử qua ít nhất một lần. Đây là món đặc sản lâu đời được chế biến vô cùng công phu.

Khác với nhiều món ngon như bún riêu Buôn Ma Thuột, bún đậu hay bún thịt nướng là những món ăn gần gũi mà bạn có thể mua ở bất kì nơi đâu, bún đỏ là món đặc sản mà chỉ có vùng đất Buôn Ma Thuột mới có. Bún đỏ được gọi tên theo màu của sợi bún, sợi bún đỏ giống như sợi bánh canh của người miền Nam nhưng to hơn và dai hơn khi ăn.

Bún đỏ Ban Mê trước khi nấu sẽ có màu trắng nhưng khi nấu lên khoảng 10 phút thì sợi bún sẽ chuyển thành màu đỏ, ngấm dần với gia vị đã tẩm ướp trước đó nên sẽ ngon hơn và thơm hơn. Theo chia sẻ của người dân địa phương, trong quá trình chế biến họ sử dụng hạt điều để nấu nước nhằm tạo màu đỏ tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. Do đó nếu bạn có cơ hội thưởng thức món ăn này thì cứ yên tâm 100% về độ an toàn thực phẩm.

Điều khác biệt và cũng là điểm nhấn của món bún đỏ Ban Mê chính là nước dùng. Nước được ninh nhừ từ thịt cua và xương heo nên có hương vị vô cùng đậm đà. Để nước dùng đậm vị hơn, người dân địa phương thường cho thêm gạch cua, thịt ba chỉ xay trộn đều cùng hành băm, tiêu để tạo mùi.

Thêm một điểm đặc biệt nữa của món bún đỏ Ban Mê mà ai ai thưởng thức qua món ngon này cũng biết chính là món bún đỏ phải được ăn cùng trứng cút luộc chín. Trứng sau khi luộc được bóc sạch vỏ, cho vào nồi nước dùng và tất nhiên nó cũng có màu đỏ gạch hấp dẫn. Một tô bún đỏ ngon đòi hỏi người chế biến phải lựa kỹ loại bún dai và thơm nhất. Món bún đỏ Ban Mê khi ăn sẽ được ăn kèm cùng với rau cải ngọt, giá và cần nước được chần sơ qua.



Địa chỉ tham khảo:

Bún đỏ Cô Thúy, Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Bún riêu - bún đỏ cô Tùng Buôn Ma Thuột: 71 Lý Thường Kiệt, Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Buôn Ma Thuột: Gỏi biến tấu giữa cà đắng đặc sản với khô cá cơm của biển

Gỏi cà đắng cá cơm là một món ngon nổi tiếng khi đi du lịch Buôn Ma Thuột và thường được nhớ đến vào những ngày mưa. (Ảnh: MiA)

Không biết ai là người đầu tiên nghĩ ra món gỏi cà đắng cá cơm nhưng chỉ biết rằng người Buôn Ma Thuột ai cũng biết đến và ăn thử. Người này truyền tai người kia, lâu ngày thì mỗi người lại chế biến ra một món gỏi theo khẩu vị bản thân. Nếu bạn còn đang phân vân "Lần đầu đến Buôn Ma Thuột ăn gì?" thì có thể thử qua. Đảm bảo sự khác biệt ẩm thực giữa các nền văn hóa sẽ khiến bạn mê mẩn ngay từ lần nếm thử đầu tiên.



Trái cà đắng hơi giống trái cà pháo nhưng nhỏ hơn, có gai và xanh sọc đốm trắng, có vị đắng. Loài cây dại này mọc khá nhiều trong rừng, người đồng bào Ê Đê ở Buôn Ma Thuột đem cây về trồng trong vườn nhà để ăn. Cà đắng ra trái quanh năm, nên hầu như mùa nào, tháng nào cũng đều có thể thưởng thức món đặc sản này.

Để làm món gỏi này, đầu tiên cà đắng được xắt lát mỏng, sau đó ngâm với nước muối có vắt thêm chút nước cốt chanh để cà bớt chát. Với những người thích ăn giòn, họ cho thêm ít đá viên vào ngâm chung với cà. Công đoạn tiếp theo là sơ chế khô cá cơm. Người ta chọn cá cơm loại nhỏ, bỏ đầu và đem ngâm trong nước rồi đãi thật sạch cho hết cát, đất và để cho ráo. Tiếp đến, đặt chảo lên bếp và cho dầu vào đun nóng rồi chiên cá cơm cho giòn.

Nước sốt trộn gỏi sẽ gồm nước cốt chanh trộn với tỏi ớt bằm nhuyễn và đường cát, sau đó cho nước mắm vào khuấy cho tan đường. Vớt cà và vảy cho thật ráo. Cho cà và cá cơm đã chiên vào thố, rưới nước mắm và trộn đều rồi cho rau thơm và rau răm cắt nhuyễn vào, cho thêm ít mè rang vậy là đã có thể thưởng thức. Cà có vị hơi đăng đắng quyện với vị mặn của cá, béo bùi của mè rang vừa ngon, lại lạ miệng và đặc biệt là không gây ngán.

Gắp một miếng cho vào miệng, vị ngọt đắng dai dai của cà cùng với vị giòn của cá khô, cay nồng của ớt xanh và vị thơm của lá ngò gai hòa quyện cùng với vị mặn ngọt và chua vừa phải làm món ăn có vị ngon đặc trưng khó tả, có lẽ chính là vị hoang dã của núi rừng mà người ăn sẽ không thể nào quên được.

Địa chỉ tham khảo:

Quán ăn gia đình A Tỷ, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Buôn Ma Thuột: Độc đáo món bò nhúng me "chua chua ngọt ngọt" mà nhớ mãi không quên

Món ăn này không chỉ đánh bại khẩu vị mà còn làm dậy thức trí óc và khám phá vẻ đẹp văn hóa độc đáo của đất đai Buôn Ma Thuột. (Ảnh: BM GROUP)

Bò nhúng me nghe có vẻ quen thuộc nhưng nếu thưởng thức tại Buôn Ma Thuột thì ta sẽ cảm nhận được hương vị vô cùng khác biệt. Thịt bò tại đây do được chăn thả tự nhiên nên đảm bảo thịt vừa chắc, vừa ngon.

Trong thế giới ẩm thực của Buôn Ma Thuột, bò nhúng me trở thành biểu tượng với sự kết hợp độc đáo giữa thịt bò mềm mại và nước mắm me đặc trưng. Món ăn này không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là hành trình thưởng thức hương vị đặc sắc, đưa thực khách vào một cuộc phiêu lưu ngon miệng đậm chất Tây Nguyên. Bò nhúng me Buôn Ma Thuột là một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực, nơi mà mỗi miếng thịt bò được chế biến kỹ lưỡng, ướp đủ gia vị để tạo nên lớp vị độc đáo. Hương thơm của thịt bò, vị mặn mắn và độ giòn tinh tế của bánh tráng làm cho món ăn trở nên độc đáo và đặc biệt. Hòa quyện giữa hương thơm thịt bò, vị ngon đặc trưng và mặn của nước mắm me, bò nhúng me không chỉ là một bữa ăn, mà là một trải nghiệm đích thực. Người ta chọn lựa những miếng thịt bò tươi ngon, với chất lượng tốt nhất để đảm bảo khẩu phần ăn đạt đến đỉnh cao. Quá trình ướp gia vị được thực hiện một cách tinh tế, từ những nguyên liệu độc đáo để tạo ra lớp vị ngon, hấp dẫn và phong phú.

Địa chỉ tham khảo:

Cà Te Quán: 57 Nguyễn Khuyến, Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Buôn Ma Thuột: Khám phá món bánh ướt đĩa chồng Buôn Ma Thuột ngon quên lối về

Món bánh ướt được chế biến từ bột gạo ngon, tráng với độ dày bữa phải, dẻo và thơm. Đồ ăn kèm có thịt nướng, chả, dưa muối và xoài. (Ảnh: MiA)

Bánh ướt, bánh cuốn là món ăn truyền thống đã rất quen thuộc với người Việt. Thế nhưng mỗi vùng miền, mỗi địa phương lại có cách chế biến khác nhau, tạo ra rất nhiều những phiên bản độc đáo. Đến với Buôn Ma Thuột nói riêng và Tây Nguyên nói chung thì bạn sẽ được thưởng thức bánh ướt chồng đĩa siêu hấp dẫn.

Khác với bánh ướt thông thường được cuộn tròn thì món đặc sản Buôn Ma Thuột này lại được phục vụ theo từng đĩa, mỗi đĩa là 1 chiếc bánh tráng siêu mỏng. Vì thế nên mỗi người có thể thưởng thức 15 đến 20 đĩa, thậm chí nếu ăn khỏe thì có thể ăn hết một lần 30 đĩa bánh ướt Buôn Ma Thuột.

Mỗi suất bánh ướt thường được phục vụ kèm với một trong 4 loại nước chấm đi kèm đó là mắm nêm, mắm chua ngọt, tương đậu và xí muội. Phần topping ăn kèm được để trong đĩa riêng, thường có nem nướng, thịt nướng, nem chua, chả lụa, chả quế, dưa chua muối, xoài bào mỏng, dưa leo, lá húng quế.

Trên mỗi đĩa bánh ướt tráng mỏng sẽ rắc chút mỡ hành, hẹ, bột tôm khô. Sau đó mang ra bàn bạn sẽ tự thêm vào loại topping mình thích rồi cuộn lại và thưởng thức. Món bánh ướt đĩa chồng Buôn Ma Thuột này là sự kết hợp hài hòa của rau và thịt nên không gây ngán. Khi ăn xong đếm số lượng đĩa trên bàn để tính tiền cũng rất thú vị.

Địa chỉ tham khảo:

Bánh Ướt Chồng Dĩa Ban Mê: Nguyễn Công Trứ, Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Bánh ướt 90A: 90A Lê Thánh Tông, Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Địa chỉ ăn ngon cho khách du lịch ở Buôn Ma Thuột: Lẩu rau rừng – đặc sản được chế biến từ thảo dược tươi ngon hái xuống nơi rừng nguyên sinh của phố núi Tây Nguyên

Khi ăn thử món này, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt từ các loại gia vị và hơi cả vị chát của rau lá. (Ảnh: @mustgo)

Có khoảng hơn 10 loại lá rau được dùng để chế biến lẩu rau rừng, phần lớn chúng đều được người dân bản địa phát hiện ra khi đi rừng và được tuyển chọn rất kỹ lưỡng nhằm đảm bảo không có độc tố gây hại cho sức khỏe. Lẩu rau rừng chính là kinh nghiệm từ ngàn đời của đồng bào dân tộc bản địa được đúc kết. Mỗi loại lá rau đều chứa đựng trong mình những chất dinh dưỡng đặc biệt, có tác dụng tốt đối với sức khỏe, rất giàu vitamin và khoáng chất đặc biệt là vitamin A và C.

Lẩu rau rừng mang hương vị độc đáo của nhiều loại rau chẳng hạn như: rau má, mồng tơi, dền, …. và được nấu với nước dùng được nêm nếm khá đậm đà có thể được nấu từ xương gà hoặc thịt heo.

Địa chỉ tham khảo:

Quán Mỹ Lan, phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Lẩu Hạnh, đường Đào Duy Từ, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.