Dịch Covid-19 tạm lắng, thị trường xuất nhập khẩu “nóng” trở lại

Xuất nhập khẩu “nóng” trở lại

Thời gian qua dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế cũng như đời sống người dân. Trong tháng 3 và tháng 4 tình hình xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn, hàng hóa ứ đọng, nguyên liệu khan hiếm khiến nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng.

Tuy nhiên từ đầu tháng 5 đến nay, mọi thứ dần như trở lại ổn định hơn khi dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới cũng tạm lắng. Thị trường xuất nhập khẩu từ đó cũng khởi sắc hơn rất nhiều khiến cho các doanh nghiệp an tâm sản xuất, công nhân có công ăn việc làm.

Doanh nghiệp giày da hoạt động ổn định trở lại

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai trong tháng 5/2020 là 1,49 tỷ USD, tăng gần 11,3% so với tháng 4. Nhập khẩu hàng hóa đạt 1,3 tỷ USD và tăng 12,6% so với tháng 4. Trong đó kim ngạch xuất khẩu giày dép trong tháng 5 đạt trên 450 triệu USD, tăng 30% còn dệt may xuất khẩu hơn 145 triệu USD, tăng 41%, xuất khẩu sản phẩm từ gỗ là 111 triệu USD, tăng 33% so với tháng trước.

Cho thấy, dù chưa đẩy lùi dịch Covid-19 hoàn toàn, nhưng mọi thứ đã dần ổn định trở lại, tình hình xuất nhập khẩu khả thi hơn. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như: may mặc, gỗ, giày da, xơ sợi dệt,… đã bắt đầu tăng công suất để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Song song đó việc nhập nguyên liệu từ nước ngoài về Việt Nam cũng dễ dàng thuận lợi hơn vài tháng trước.

Riêng các doanh nghiệp về bất động sản, du lịch, dạy ngoại ngữ,… cũng đang có chiều hướng gia tăng, khách hàng trở lại khá tích cực. Hiện thị trường đất đai cũng đã khởi sắc hơn, không tăng nhưng cũng không giảm và bắt đầu có giao dịch. Còn các tour du lịch trong nước cũng đã được các công ty quảng cáo mạnh, khách hàng cũng tìm tới rất nhiều.

Ổn định

Ông Nguyễn Duy Toàn, Giám đốc Công ty giày tại KCN Amta Đồng Nai cho biết: Trong tháng 5 dịch bệnh cơ bản đã lắng xuống, nên việc sản xuất của công ty cũng đang được khôi phục. Hiện việc xuất khẩu qua đường tiểu ngạch cũng được công ty vận dụng đồng thời nhiều nước trên thế giới cũng đã “mở cửa” nên quá trình xuất nhập khẩu đang thuận lợi hơn.

“Hiện công ty tôi việc sản xuất đã nằm ở mức khoảng 98% so với trước đây, tình hình khá ổn. Công nhân cũng đã đi làm ổn định trở lại, được đảm bảo mọi quyền lợi nên đời sống cũng không gặp nhiều khó khăn”, ông Toàn chia sẻ.

Ngành gỗ cũng khởi sắc hơn

Bà Mai Hương, giám đốc Công ty may hàng thời trang tại huyện Long Thành cũng nói rằng, Việt Nam đã phòng chống dịch Covid-19 rất tốt. Tạo môi trường đầu tư ổn định, tâm lý vững chắc, an toàn và khiến các doanh nghiệp tin tưởng. May mắn hiện tình hình khá ổn nên việc sản xuất, xuất khẩu đã trở lại bình thường.

“Từ tháng 3 đến tháng 4 doanh nghiệp tôi gặp nhiều khó khăn vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công ty tôi cũng đã phải tạm dừng sản xuất, giảm công suất một thời gian vì quá khó khăn. Nhưng may mắn đến nay thì mọi thứ đã ổn định, xuất nhập khẩu đã sáng sủa trở lại”, bà Mai Hương nói.

Ngoài ra do dịch Covid-19 chưa dứt hẳn nên để giúp các doanh nghiệp sớm vực lại sản xuất kinh doanh lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong tình hình khó khăn do dịch bệnh. Nhanh chóng xử lý kiến nghị về miễn giảm phí, lệ phí, thuế và tăng cường trao đổi thông tin về chính sách hỗ trợ với doanh nghiệp,…

Công việc dần trở lại guồng quay cũ

Đồng thời, có nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chú trọng cho vay lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa với lãi suất hợp lý để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, trong thời gian qua, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã rà soát, có phương án giãn nợ, giảm lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vì vậy việc các doanh nghiệp dần ổn định, thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục thuận lợi khiến cho các doanh nghiệp sớm lấy lại được tiềm lực kinh tế như trước.

Chia sẻ với báo chí, ông Lục Văn Thủy, Trưởng phòng Quản lý Thương mại thuộc Sở Công thương Đồng Nai nói rằng: Xuất nhập khẩu tăng là dấu hiệu tốt cho ngành công nghiệp vì sản xuất của các doanh nghiệp đã phục hồi trở lại. Đồng Nai cũng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp an tâm sản xuất, ổn định như trước đây.