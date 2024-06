Dịch vụ ngoại hối của Sacombank đạt giải thưởng The Asset Triple A Dịch vụ ngoại hối của Sacombank đạt giải thưởng The Asset Triple A

Sacombank vừa được The Asset bình chọn là “Ngân hàng có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam 2024” (Best in Treasury and Working Capital SMEs Vietnam) trong khuôn khổ giải thưởng The Asset Triple A Award 2024.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Sacombank nhận giải thưởng này do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, giải pháp hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cùng các đánh giá tích cực trực tiếp từ khách hàng. Được thành lập từ năm 1999 và đặt trụ sở tại Hồng Kông, The Asset là tạp chí tài chính quốc tế nổi tiếng, chuyên phát hành các ấn phẩm có nội dung về thị trường tài chính toàn cầu. Đối tượng độc giả chủ yếu là các giám đốc điều hành tập đoàn đa quốc gia và chuyên gia kinh tế hàng đầu tại khu vực Châu Á. Các giải thưởng của The Asset có quy trình đánh giá minh bạch, nghiêm ngặt với những yêu cầu khắt khe từ hội đồng đánh giá và được trao định kỳ hàng năm cho các định chế tài chính của Châu Á vì những thành tựu nổi bật và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng. Giải thưởng Triple A 2024. Năm 2023, Sacombank triển khai thành công dự án nâng cấp hệ thống Treasury Front-to-back trên nền tảng công nghệ mới nhất phù hợp với xu hướng kinh doanh trong thời kỳ số hóa cũng như tuân thủ các quy định của Basel và Ngân hàng Nhà nước. Tất cả thông tin giao dịch được cập nhật liên tục theo thời gian thực, mở rộng 24/7 và áp dụng xuyên suốt ngày nghỉ lễ, đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán của khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Trên nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật, cùng với thế mạnh về nguồn thanh khoản ngoại tệ dồi dào, mạng lưới giao dịch rộng khắp tại Việt Nam, Lào, Campuchia, trong năm qua, Sacombank đã triển khai các gói giải pháp toàn diện về ngoại hối – phái sinh cũng như hệ thống giao dịch số giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa lợi nhuận và quản trị rủi ro hiệu quả. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của khách hàng doanh nghiệp qua Sacombank trong năm 2023 đạt gần 12 tỷ USD. Tự hào là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Sacombank cam kết tiếp tục đổi mới phát triển công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện khi sử dụng dịch vụ của Sacombank, qua đó đáp ứng tối đa nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành tài chính quốc gia. Tham khảo thêm Gửi tiết kiệm trực tuyến tại Sacombank hưởng lãi suất cao hơn tại quầy

Sacombank JCB hoàn tiền 600.000 đồng khi khách hàng mở thẻ tín dụng và thanh toán

4 năm liền Sacombank vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê