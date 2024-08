Bộ Công an chính thức công bố điểm chuẩn các trường Công an 2024

Ngày 20/8, Cục Đào tạo - Bộ Công an chính thức công bố điểm chuẩn của các trường Công an năm 2024.

Năm 2024, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học công an nhân dân chính quy tuyển mới được Bộ Công an giao cho các trường là 2.150 chỉ tiêu.

Thí sinh tham gia tư vấn tuyển sinh các trường khối Công an năm 2023. Ảnh minh họa: Tào Nga

Dưới đây là điểm chuẩn của 8 trường Công an nhân dân năm 2024:

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2024

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2024

Điểm chuẩn Học viện Chính trị Công an nhân dân năm 2024

Điểm chuẩn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2024

Điểm chuẩn Trường Đại học phòng cháy chữa cháy năm 2024

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND năm 2024

Điểm chuẩn Học viện Quốc tế năm 2024

Điểm chuẩn Trường Đại học An ninh nhân dân năm 2024

Điểm chuẩn các trường Công an năm 2023

Năm 2023, 8 trường Công an có mức điểm chuẩn dao động từ 14,01 - 24,94. Đây cũng là năm thứ hai khối các trường Công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân nên mức điểm chuẩn đã giảm so với các năm trước đó.

Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Chính trị Công an nhân dân có điểm chuẩn cao nhất là 24,94 điểm đối với nữ. Cũng ngành này đối với thí sinh nam là 23,41 điểm. Trong khi đó, ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Quốc tế lấy 14,01, áp dụng với thí sinh nam. Đây là mức thấp nhất.