Chương trình truyền hình thực tế The Face lần đầu tiên lên sóng ở Việt Nam vào năm 2016. Thời điểm đó The Face không chỉ tạo sức nóng bởi những tình huống bất ngờ bùng nổ. Chương trình được chú ý khi quy tụ dàn huấn luyện viên là 3 người đẹp hot nhất thời bấy giờ: Hồ Ngọc Hà - Phạm Hương - Lan Khuê.

Sau 6 năm khi mùa đầu tiên kết thúc, dàn huấn luyện viên năm xưa đều đã có cho mình những lối đi riêng trong sự nghiệp và cuộc sống. Hồ Ngọc Hà vẫn chăm chỉ hoạt động trong làng giải trí, cô cho ra các sản phẩm âm nhạc chất lượng, tạo được tiếng vang lớn. Lan Khuê và Phạm Hương lại chọn cách ở ẩn, rời xa chốn showbiz.

Sản phẩm âm nhạc mới nhất của Hồ Ngọc Hà quy tụ dàn khách mời khủng. (Nguồn: Ho Ngoc Ha's Official Channel)

HLV The Face Mùa 1 - Hồ Ngọc Hà

Có thể nhận thấy rằng, Hồ Ngọc Hà là HLV gây sức hút vô cùng mạnh mẽ, và vô cùng thành công tại cuộc thi. Cô xây dựng hình ảnh một người thầy hết lòng vì thí sinh, dày dặn kinh nghiệm. Với những chiến thuật thông minh, Hồ Ngọc Hà là HLV thắng đậm trong mùa đầu tiên của chương trình. Nữ ca sĩ, người mẫu đã giúp 2 trò cưng là Phí Phương Anh ẵm giải quán quân và á quân là Chúng Huyền Thanh.

Hồ Ngọc Hà ngày càng tạo được tiếng vang trong hoạt động âm nhạc. (Ảnh: Hồ Ngọc Hà)

Kể từ sau cuộc thi The Face, Hồ Ngọc Hà trở lại với những hoạt động âm nhạc, cô không mấy mặn mà với các chương trình truyền hình thực tế. Dù thời điểm đó màn thể hiện của HLV Hồ Ngọc Hà nhận được quá nhiều cảm tình từ khán giả theo dõi chương trình.

Năm 2017, Hồ Ngọc Hà cho ra mắt MV Cả một trời thương nhớ. Đây có thể coi là sản phẩm âm nhạc vô cùng chất lượng của nữ ca sĩ. Cũng từ dự án này, Hồ Ngọc Hà đã nên duyên với Kim Lý khi hợp tác với anh trong MV.

Cuộc sống hôn nhân, hạnh phúc viên mãn của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. (Ảnh: Hồ Ngọc Hà)

Cho đến nay, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã trở thành cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt. Chuyện đời tư của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ngày càng được quan tâm khi cả hai đã đón cặp song sinh Lisa - Leon. Trong thời gian mang thai, Hồ Ngọc Hà vẫn tất bật với dự án âm nhạc Love Songs. Cô và ông xã thường xuyên tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện.

Ngay sau khi sinh con, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng quay lại với công việc ca hát. Mới đây, cô đã cho ra mắt MV Cô đơn trên sofa và được công chúng vô cùng ủng hộ.

HLV The Face Mùa 1- Lan Khuê

Lan Khuê là HLV The Face Mùa 1 khiến khán giả vô cùng tiếc nuối. Dù hết lòng bảo vệ học trò và vô cùng tâm huyết dẫn dắt các thí sinh. Song, tại tập 10 The Face Việt Nam, team của HLV Lan Khuê đã phải chia tay với chiến binh cuối cùng là Quỳnh Mai.

Lan Khuê thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên các con. (Ảnh: Lan Khuê)

The Face mùa 1 kết thúc, Lan Khuê tiếp tục nhận lời làm HLV The Face mùa 2. Cô ngồi ghế nóng với Minh Tú và Hoàng Thuỳ. Sau hai mùa The Face, tên tuổi Lan Khuê phủ sóng khắp làng giải trí. Nhưng giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, siêu mẫu Lan Khuê quyết định tạm ngưng để lập gia đình.

Hoa khôi áo dài Lan Khuê lên xe hoa cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn vào tháng 10/2018. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi làm dâu nhà hào môn sở hữu khối tài sản khủng.

Sau khi lập gia đình, Lan Khuê dần vắng bóng hẳn trong các hoạt động showbiz. Cô tập trung trong công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cuối năm 2019, Lan Khuê và ông xã hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Cũng từ đó, Lan Khuê gần như ở ẩn, tập trung phần lớn thời gian chăm sóc chồng con.

Lan Khuê và ông xã John Tuấn Nguyễn có cuộc sống hôn nhân viên mãn. (Ảnh: Lan Khuê)

Thời gian trở lại đây, sau 4 năm chăm sóc gia đình, Lan Khuê xuất hiện và tham dự các sự kiện của đàn em thân thiết. Trên trang cá nhân, Lan Khuê thường xuyên khoe những bức ảnh check-in tại các địa điểm nghỉ dưỡng, du lịch sang chảnh. Cô hạnh phúc viên mãn bên chồng và con trai, có cuộc sống xa hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ.

HLV The Face Mùa 1- Phạm Hương

Thành công sau khi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, và đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Quốc tế, Phạm Hương được đông đảo khán giả biết đến. Dù không có thành tích tại đấu trường Quốc tế nhưng người đẹp Hải Phòng đã gây bão truyền thông bởi màn thể hiện đầy thuyết phục.

Phạm Hương chụp hình cưới khi về Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua. (Ảnh: Phạm Hương)

Chính vì vậy, khi trở thành HLV tại The Face mùa 1, Phạm Hương tạo được sức hút cực lớn. Cô thể hiện một bản lĩnh, sự kiên định và mạnh mẽ khi đối đầu với HLV Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê. Sau The Face mùa 1, Phạm Hương chăm chỉ hoạt động showbiz. Cô trở thành cái tên đình đám, được coi là hoa hậu quốc dân trong lòng khán giả.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương bất ngờ từ bỏ làng giải trí sang Mỹ với lý do để chữa bệnh tuyến giáp. Một năm sau, cô gây xôn xao khi công khai hình ảnh con trai đầu lòng - bé Maximus. Tháng 7/2021, Phạm Hương hạ sinh con trai thứ hai có tên Apollo.

Dù rời xa showbiz 4 năm nhưng mọi thông tin của Phạm Hương vẫn rất được công chúng quan tâm. Sau khi sinh con, Phạm Hương cởi mở hơn khi chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống của cô và gia đình tại xứ sở cờ hoa. Qua những bức hình mà người đẹp đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy cô đang có cuộc sống viên mãn, sung túc.

Phạm Hương thường xuyên chia sẻ ảnh các con nhưng chưa từng tiết lộ danh tính ông xã doanh nhân. (Ảnh: Phạm Hương)

Ngày 13/6, Phạm Hương về Việt Nam sau thời gian dài định cư tại Mỹ. Trong chuyến thăm quê hương, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tập trung thời gian cho gia đình và chỉ nhận ít lời mời tham gia một số hoạt động.

Theo nàng hậu, chuyến về thăm Việt Nam lần này của gia đình cô là để các con có cơ hội về thăm quê hương. Đây cũng là dịp để Phạm Hương đưa các cháu thắp hương cho ông ngoại trong ngày giỗ ông.

Dù chỉ trở về Việt Nam chỉ vỏn vẹn 5 tuần, nhưng Phạm Hương vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Rất nhiều người kỳ vọng Phạm Hương tiếp tục quay lại với Showbiz Việt nhưng cô nhanh chóng đưa các con trở lại với cuộc sống tại xứ sở cờ hoa.