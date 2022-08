Điểm mặt những dự án "án binh bất động" hoặc tiến độ như "rùa bò" khiến thành Vinh kém sang

Quây tôn dự án rồi để đấy!



Hiện trên địa bàn TP.Vinh, Nghệ An có nhiều dự án đã được phê duyệt cả chục năm vẫn "đắp chiếu" không triển khai theo đúng quy định, hoặc chậm tiến độ một cách "trường kỳ" gây lãng phí tài nguyên, làm mất mỹ quan đô thị.

Hình ảnh những dự án "ngủ quên" trên địa bàn TP.Vinh (thực hiện Thắng Tình).

Còn nhớ tháng 3/2022, UBND TP.Vinh đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An kiểm tra hàng loạt dự án chậm tiến độ, hoặc không triển khai. Trong đó TP.Vinh "điểm mặt" 53 dự án thuộc diện chậm tiến độ có "bề dày".

Đặc biệt có những dự án cả chục năm trôi qua nhưng vẫn là bãi đất trống. Thậm chí nhiều dự án xin gia hạn, nhưng hết thời gian gia hạn vẫn "ngủ quên" phía sau những hàng rào tôn kín mít.

Dự án khu đô thị Đồng Dâu một trong những dự án "độn sổ" về chậm tiến độ. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo ghi nhận của phóng viên dọc theo đường Lê Nin, Nguyễn Trãi… những trục đường chính có giá đất rất đắt đỏ ở TP.Vinh, Nghệ An hiện tại nhiều khu "đất vàng" với những vị trí đắc địa được được quây tôn suốt nhiều năm qua. Tại đây, thậm chí chủ đầu tư còn không có biển tên dự án. Tất cả chỉ được quây lại bằng lớp tôn kín mít để "đánh dấu lãnh thổ".

Phía trong những khu đất cỏ dại mọc um tùm. Những dự án này đã bất động trong suốt nhiều năm qua.

Đặc biệt, nhiều dự án ban đầu rầm rộ kỳ vọng lạc quan nhưng thực tế lại chưa thấy hình hài đâu như dự án khu đô thị dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, TP.Vinh do Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư (nay là liên danh nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An và Công ty CP Hanviland); được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 11/2010.

Vào năm 2016, dự án nằm trong danh sách kiểm tra của đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An và được cho gia hạn đến ngày 30/7/2018 phải hoàn thành dự án.

Tuy nhiên, việc gia hạn chỉ nằm trên giấy và đến thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên dự án vẫn đang là bãi đất trống, chưa được triển khai.

Hay dự án khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng (nằm ở mặt đường đại lộ Lê Nin) do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư; được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2010. Dự án này cũng đã được đoàn liên ngành UBND tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra 3 lần vào năm 2013, 2016 và 2021. Hiện tại, dự án triển khai được một phần nhỏ.

Khởi công rầm rộ còn hình hài chẳng thấy đâu!

Theo ghi nhận của phóng viên tại dự án Văn phòng làm việc và Trung tâm Giới thiệu sản phẩm tại xã Nghi Phú (nằm ở mặt đường Lê Nin) do Công ty TNHH Hiếu Thành Lộc làm chủ đầu tư. Đến nay sau 14 năm được phê duyệt, tại khu đất với vị trí đắc địa bên mặt đường Lê Nin chủ đầu tư mới xây dựng được một số trụ cọc bê tông, khu đất của dự án vẫn được rào kín.

Khung cảnh tại dự án khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng tại phường Hưng Dũng (nằm ở mặt đường đại lộ Lê Nin) do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo đó, dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 năm 2008. Dự án được đoàn liên ngành của UBND tỉnh kiểm tra 3 lần và qua 3 lần gia hạn; lần 1 gia hạn đến 16/3/2019; lần 2 gia hạn đến 30/01/2020 và lần 3 gia hạn đến 18/01/2022.

Đặc biệt, tại dự án khu đô thị Đồng Dâu được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2010. Tiến độ khởi công xây dựng dự án trong quý IV/2010, hoàn thành trước tháng 12/2015. Dự án này do Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đại Huệ làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư 245 tỷ đồng, tổng diện tích gần 9 ha.

Trong đó, diện tích xây dựng siêu thị gần 900 m2; diện tích đất tái định cư gần 3.300 m2; diện tích đất chia lô khu biệt thự gần 4,9 ha; đất nhà văn hóa dân cư hơn 527 m2; đất giao thông và đất khác hơn 2,8 ha.

Một phần dự án khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở chung cư cao tầng do Tổng Công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào làm chủ đầu tư được quây tôn trở thành nơi tập kết rác thải, vô cùng nhếch nhác. Ảnh: Nguyễn Tình

Đặc biệt hơn, dự án này có khu nhà ở xã hội với diện tích hơn 7.000 m2, gồm 2 tòa nhà (mỗi tòa cao 12 tầng) với 350 căn hộ phục vụ nhu cầu về nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Mặc dù sau đó được điều chỉnh tiến độ nhưng dự án này vẫn triển khai rất chậm chạp, chậm tiến độ kéo dài, nhiều hạng mục trọng yếu vẫn chưa được triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại dự án đã có hàng chục ngôi nhà đã được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Còn chủ đầu tư chỉ mới làm được phần việc "bở" nhất là phân lô bán nền. Tại đây nhiều khu vực nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm. Những công trình như: Nhà văn hóa, siêu thị, khu nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp… vẫn chưa thấy hình hài đâu. Người dân về ở tại đây rất thất vọng trước những lời hứa của chủ đầu tư.

Dưới đây là những hình ảnh lộm nhộm, nhếch nhác mà PV Báo Dân Việt ghi lại được:

Dự án khu đô thị dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, TP.Vinh do Công ty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư (nay là liên danh nhà đầu tư Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An và Công ty CP Hanviland) sau 15 năm và nhiều lần gia hạn vẫn chỉ là một bãi đất trống không. Ảnh: Cảnh Thắng

Dọc tuyến đường Lê Nin nơi có giá đất đắt đỏ nhiều "khu đất vàng" được quây tôn suốt nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm gây lãng phí tài nguyên, nhếch nhác bộ mặt TP.Vinh. Ảnh: Cảnh Thắng

Hình ảnh tại dự án văn phòng làm việc và Trung tâm giới thiệu sản phẩm tại xã Nghi Phú (nằm ở mặt đường Lê Nin) do Công ty TNHH Hiếu Thành Lộc làm chủ đầu tư cũng chậm chạp. Ảnh: Nguyễn Tình

Đến nay sau 14 năm được phê duyệt, tại khu đất với vị trí đắc địa bên mặt đường Lê Nin chủ đầu tư mới xây dựng được một số trụ cọc bê tông, khu đất của dự án được rào kín. Ảnh: Nguyễn Tình