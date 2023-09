Hàng loạt "ông lớn" vào diện kiểm tra thuế

Cụ thể, tại Quyết định số 1326/QĐ-TCT do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành ký, cơ quan này ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên ngành hơn 42 doanh nghiệp tại nhiều địa phương.

Các hoạt động kiểm tra chuyên ngành là hoạt động thường xuyên mang tính nghiệp vụ của cơ quan quản lý thuế nhằm đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, chứng từ trong hồ sơ thuế hoặc đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.



Nhiều doanh nghiệp lớn bất động sản, trong đó có Geleximco vào diện kiểm tra chuyên ngành thuế (Ảnh: DV).

Trong số 42 doanh nghiệp trong kế hoạch, có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và hầu hết là những "ông lớn" trong ngành như: Công ty CP Bitexco, Công ty CP Bất động sản Sơn Kim, Công ty CP Bất động sản toàn cầu (GP.INVEST), Công ty CP Đầu tư Hải Phát, Công ty CP Đầu tư địa ốc Vạn Phúc, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh địa ốc Đông Nam, Công ty CP bất động sản Khải Hoàn Land,…

Trong lĩnh vực xây dựng gồm: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng UNICONS, Công ty CP Tập đoàn CIENCO4, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính, Công ty CP Xây dựng Hợp Lực, Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 2,...

Về dược, hóa mỹ phẩm gồm: Công ty CP Dược phẩm Boston Việt Nam, Công ty TNHH Dược Hoa Linh, Công ty CP Dược phẩm OPC, Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy,…

Ngoài ra, còn có các công ty lớn thuộc các lĩnh vực khác: Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Công ty TNHH Long Hải,…

Trong ngày 13/9, Tổng cục Thuế cho biết hết tháng 8/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 48,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,3% cùng kỳ năm 2022. Theo đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng bằng 102,9% cùng kỳ năm 2022.

Về thu chi ngân sách, hết tháng 8/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 75.000 tỷ đồng, đạt 5,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 71,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.400 tỷ đồng, bằng 10,5% so với dự toán, bằng 53,8% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 70.600 tỷ đồng, bằng 5,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 72,5% so với cùng kỳ.

Tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ, trong đó thu từ dầu thô ước đạt 39.748 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 922.348 tỷ đồng. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 743.106 tỷ đồng, bằng

69,5% dự toán pháp lệnh, bằng 99,6% cùng kỳ, trong đó có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 68%); Có 06/20 khoản thu đạt dưới mức 68%. Có 14/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; Có 6/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ (Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 67,7%; Lệ phí trước bạ ước bằng 71,3%; Thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,3%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 61,1%).

Về hoàn thuế VAT đang gây nóng thời gian qua, Tổng cục Thuế cho biết 8 tháng đầu năm 2023, đã thực hiện hoàn thuế VAT với tổng số tiền thuế hoàn là 87.191 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 90% cùng kỳ năm 2022.