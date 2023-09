Lọt tầm ngắm kiểm tra về xăng dầu, Vận tải Thủy bộ Hải Hà "đầy tiền" vẫn "cố tình" nợ thuế

Lọt tầm ngắm về kiểm tra xăng dầu, lại bị "bêu tên" vì nợ thuế

Những ngày cuối tháng 8/2023, Cục thuế tỉnh Thái Bình đã công bố danh sách hàng loạt các công ty nợ thuế. Theo danh sách được đưa ra, Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro; Vận tải Thủy bộ Hải Hà - PV) nợ tiền thuế và các khoản phải thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên 1.736 tỷ đồng tính đến 31/7/2023. Số tiền nợ này của Hải Hà Petro chiếm tới 79,8% tổng số nợ của 135 doanh nghiệp trong danh sách Cục Thuế tỉnh Thái Bình "bêu tên".

Danh sách doanh nghiệp nợ thuế Cục Thuế Thái Bình công khai. Ảnh: TN

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty này giữ vị trí "quán quân" trong về nợ thuế tại Thái Bình. Trước đó tại danh sách ban hành kèm theo thông báo số 5395/TB-CTTB ngày 23/9/2022 của Cục thuế tỉnh Thái Bình, Vận tải Thủy bộ Hải Hà cũng đứng đầu trong danh sách nợ thuế với hơn 1.709 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận xôn xao bởi Hải Hà Petro nhiều năm qua được biết đến là đơn vị thuộc top các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn được tỉnh Thái Bình biểu dương.

"Đội sổ" trong danh sách nợ thuế và các khoản thu khác được Cục thuế tỉnh Thái Bình cung cấp, Vận tải thủy bộ Hải Hà còn là một trong 4 doanh nghiệp rơi vào "tầm ngắm" về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023, của Đoàn kiểm tra (thành lập theo Quyết định số 1896 của Bộ Công Thương đầu tháng 8/2023).

Hé mở bức tranh tài chính của Vận tải Thủy bộ Hải Hà

Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) được thành lập vào năm 2003 tại thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Từ lâu, Hải Hà Petro đã chiếm lĩnh thị trường xăng dầu tại địa phương và được coi là một trong những "đại gia" trong ngành xăng dầu cả nước. Thời gian qua, doanh nghiệp này cũng trúng nhiều gói thầu cung cấp nhiên liệu bảo đảm cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Theo thống kê lịch sử đấu thầu, Hải Hà Petro đã tham gia 16 gói thầu và trúng 12 gói, trượt 2 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp đạt hơn 278 tỷ đồng, trong đó, 100% Vận tải Thủy bộ Hải Hà dự thầu với vai trò độc lập.

Trong năm 2022, Vận tải Thủy bộ Hải Hà tham gia và trúng cả 3 gói thầu được đấu thầu theo hình thức công khai với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng. Điểm chung trong các gói thầu, doanh nghiệp đều trúng với giá suýt soát giá dự toán. Điển hình, Gói thầu SXKD2022-HH06: Cung cấp dầu DIESEL 0,05S (DO) cho khởi động đốt lò và ô tô xe gạt thuộc Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) các gói thầu vốn SXKD điện năm 2022 - Công ty Nhiệt điện Uông Bí.

Gói thầu trên do Công ty Nhiệt điện Uông Bí – Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 làm chủ đầu tư có giá dự toán hơn 159,6 tỷ đồng. Vận tải Thủy bộ Hải Hà trúng thầu với giá hơn 159,5 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 135 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,08%.

Tính chung trong năm 2022, với tổng giá trị trúng thầu gần 200 tỷ đồng, các gói thầu của Vận tải Thủy bộ Hải Hà tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 410 triệu đồng, đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,2%.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Vận tải Thủy bộ Hải Hà tham dự 3 gói thầu và được chỉ định thầu 2 gói gồm: Gói thầu HH01-XLSC2023: Cung cấp dầu DO phục vụ xử lý sự cố và Gói số 01: Thử nghiệm chất lượng Xăng, Nhiên liệu Điêzen (DO).

Tuy nhiên, trước khi được chỉ định 2 gói thầu nêu trên, vào tháng 3/2023, Hải Hà trượt gói Cung cấp nhiên liệu dầu (HFO và DO) cho quá trình vận hành thương mại NMNĐ Thái Bình 2 năm 2023 do Ban quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2 làm chủ đầu tư. Lần trượt gói thầu trị giá hơn 170 tỷ đồng này cũng đã "lộ" lý do rằng nhà thầu không vượt qua được khâu đánh giá yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật.

Nguồn: Website Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà

Dữ liệu tài chính Dân Việt có được cũng phần nào cho thấy "bất hợp lý" trong bức tranh tài chính mà Vận tải Thủy bộ Hải Hà đang gặp phải.

Năm 2022, doanh thu thuần của Hải Hà lên tới 30.060 tỷ đồng, tăng trên 61% so với năm liền trước. Thế nhưng, do tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, doanh nghiệp ghi nhận lỗ gộp 973 tỷ đồng, gấp 54 lần số lỗ gộp của năm 2021.

Trong kỳ này doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng 48% so với cùng kỳ, mang về 386 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số doanh thu tăng lên này không thấm vào đâu so với khoản "phình to" của chi phí tài chính và các loại chi phí hoạt động.

Cụ thể, chi phí tài chính hơn 523 tỷ đồng, tăng 167%; chi phí bán hàng hơn 666 tỷ đồng, tăng 243%; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 364 tỷ đồng, tăng 1.248% so với năm 2021 và chi phí khác tăng 2.888%.

Kết quả, Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà báo lỗ trước thuế hơn 2.573 tỷ đồng, gấp 16,6 lần so với số lỗ ghi nhận trong năm 2021. Doanh thu càng lớn, lỗ càng nặng đã 'ăn mòn' toàn bộ vốn góp chủ sở hữu của doanh nghiệp; thậm chí vốn chủ sở hữu lũy kế tính đến 31/12/2022 âm hơn 4.122 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần sau 1 năm.

Kinh doanh thua lỗ liên tục dẫn đến âm vốn chủ sở hữu là "lẽ thường tình". Nhưng, bảng cân đối kế toán cho thấy trữ tiền tăng vọt, các khoản đầu tư tài chính là tiền gửi/trái phiếu tăng vọt, và cho vay lại của Vận tải Thủy bộ Hải Hà cũng tăng đến "ngạc nhiên".



Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 13.019 tỷ đồng, tăng thêm 13% so với hồi đầu năm; trong đó gần 84,5% là tài sản ngắn hạn (11.000 tỷ đồng) và tài sản dài hạn 2.019 tỷ đồng.

Tiền mặt và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cùng khoản phải thu về cho vay ngắn hạn của Vận tải Thủy bộ Hải Hà tại ngày 31/12/2022 lên tới trên 8.000 tỷ đồng – cao hơn nhiều so với nợ vay, nợ thuế mà doanh nghiệp này ghi nhận tại cùng thời điểm. Tổng 3 khoản nói trên đến ngày cuối năm 2022 là gần 8.060 tỷ đồng, tăng gần 39% so với hồi đầu năm, tương ứng tăng 2.257 tỷ đồng.



Hoạt động kinh doanh thua lỗ liên tục, nhưng tài sản "có chất lượng" vẫn tăng, có hàng nghìn tỷ đồng tiền cho các bên khác vay và gửi ngân hàng, Vận tải Thủy bộ Hải Hà vẫn "chây ì" nợ thuế và các khoản thu khác phải nộp vào ngân sách nhà nước (Doanh nghiệp có không ít lần đứng đầu danh sách nợ thuế theo công bố của tỉnh Thái Bình).



Ở chiều ngược lại, nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp lên tới con số "khủng" 17.142 tỷ đồng (tăng 4.000 tỷ đồng so với đầu năm) với 98,4% là nợ ngắn hạn (16.874 tỷ đồng) – cao vượt tổng tài sản.

Trong đó, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn là 2.133 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước là 1.375 tỷ đồng, cùng với hơn 561 tỷ đồng phải nộp quỹ bình ổn. Như vậy, tổng cộng 3 khoản mục phải trả này của doanh nghiệp là 4.069 tỷ đồng. Còn lại hơn 12.790 tỷ đồng đến từ phải trả người bán ngắn hạn, người mua trả tiền trước và phải trả ngắn hạn khác.

Chưa kể, theo lưu chuyển dòng tiền của doanh nghiệp trong năm 2022, Vận tải Thủy bộ Hải Hà đã chi tới 4.680 tỷ đồng cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác trong năm 2022, tăng gần 1,69 lần so với năm 2021. Đến cuối năm 2022, doanh nghiệp còn có 3.402 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn.

Trong năm này, tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác là 2.009 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp chi ròng hơn 2.670 tỷ đồng cho vay và mua công cụ nợ, trong khi năm 2021 con số này là chỉ là 990 tỷ đồng.

Bài 2: Ai là ông chủ của Vận tải Thủy bộ Hải Hà?