Điểm Trường Co Sáy: Mong ước mang niềm vui trọn vẹn về với cô trò điểm trường “3 không" Mong ước mang niềm vui trọn vẹn về với cô trò điểm trường “3 không"

Thông qua sự lan tỏa của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, Điểm trường mầm non Co Sáy (Trường mầm non Hương Xoài, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) lần đầu tiên đón nhận niềm vui lớn. Thế nhưng, ước mơ xoá đi điểm trường “3 không" của cô trò nơi đây vẫn chưa trọn vẹn.