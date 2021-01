Diễn biến mới nhất vụ bắt Luân "trọc" - "trùm" đường dây cá độ 65 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Đỗ Thành Luân tại cơ quan công an - Ảnh: Công lý



Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can, tiếp tục làm rõ vụ án, xử lý theo quy định pháp luật.Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet vừa bị triệt phá trên địa bàn vào ngày 31/12/2020.

Cầm đầu đường dây này là Đỗ Thành Luân (tức Luân "trọc"), 32 tuổi, ở phường Võ Cường, TP Bắc Ninh.

Trợ thủ đắc lực giúp Luân là Nguyễn Minh Thạo, 37 tuổi; Ngô Xuân Dương, 43 tuổi, cùng ở huyện Tiên Du; Nguyễn Văn Tần, 63 tuổi và Nguyễn Thế Long, 31 tuổi, cùng ở TP Bắc Ninh.



Tại cơ quan điều tra, Luân khai nhận mua các trang bóng đá từ nước ngoài với giá 1 USD bằng 4.000 VNĐ đến 7.000 VNĐ, sau đó về Việt Nam phân lẻ ra thành nhiều trang khác nhau và giao bán cho các con bạc với giá 1 USD bằng 20.000 VNĐ đến 50.000 VNĐ. Căn cứ vào các giải bóng đá trên thế giới, các đối tượng thỏa thuận đặt cược và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển tiền đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp tại nhà các nghi phạm, công an thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 ô tô hiệu Mercerdes, 1 ô tô hiệu Lexus, 6 điện thoại di động và 2 bộ máy vi tính chứa nhiều dữ liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Bước đầu điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Luân cầm đầu mới chỉ hoạt động khoảng 2 tháng nhưng số tiền giao dịch lên tới khoảng 65 tỷ đồng.