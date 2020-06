Diễn biến mới nhất vụ tìm thấy thi thể bé gái 13 tuổi sau cuộc gọi kêu 'cứu em'

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái ở huyện Tuy An (Phú Yên), ngày 21/6. Ảnh VNE

Liên quan vụ bé gái 13 tuổi ở Phú Yên mất tích ở Phú Yên, theo Công an nhân dân, Đại tá Phạm Hồng Sương – Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết, sáng sớm ngày 21/6 người dân tìm thấy thi thể nạn nhân gần một quán ăn cạnh chân cầu An Hải thuộc địa phận xã An Hòa Hải, huyện Tuy An.



Trong buổi sáng cùng ngày, Công an huyện Tuy An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên và cơ quan kiểm sát cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.

Di ảnh nạn nhân Đỗ Thị Kim Hân do gia đình cung cấp khi tìm kiếm.

Theo VNE, thi thể bé gái 13 tuổi được phát hiện trong khu rừng phi lao, gần bãi biển ở huyện Tuy An. Khu vực phát hiện thi thể ở gần cầu An Hải, xã An Ninh Đông, cách nhà của bé gái chừng 7 km. Rất đông người tập trung theo dõi. Cảnh sát căng dây phong tỏa hiện trường khám nghiệm, làm việc với những người liên quan để điều tra.

Như tin đã đưa, trước đó vào khoảng 19h ngày 17/6, bé Đỗ Thị Kim Hân (SN 2007) trú ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An được người bạn gái tên là Tuyết Ánh, trú ở thôn Xuân Phu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng 2 người bạn trai chở đi chơi.

Gần nửa đêm không thấy cháu Hân về nên người cha ruột là ông Đỗ Văn Quang điện thoại nhiều lần nhưng không kết nối liên lạc được, liên hệ nhiều nơi để tìm kiếm cũng bất thành.

Đến 23h46’ đêm hôm đó, chị gái của cháu Hân là Đỗ Thị Trúc Quyên, trú ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) nhận được điện thoại của cháu Hân, nhưng chỉ mới nghe tiếng kêu “Chị ơi cứu em” thì có tiếng một thanh niên nào đó lớn tiếng đe dọa cắt cổ rồi ngắt cuộc gọi.

Sau đó ông Quang cùng người thân liên tục gọi nhiều lần vào số máy điện thoại của Hân, lúc thì chuông reo nhưng không có người nghe máy, lúc thì không liên lạc được. Ngoài việc đăng tải thông tin trên trang mạng xã hội facebook, người thân trong gia đình đã tìm đến nhiều nơi ở huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), TP.Quy Nhơn (Bình Định) để tìm kiếm hơn ba ngày qua. Đến sáng ngày 21/6, người dân phát hiện thi thể bé Hân nên khẩn báo cho công an.

Thông tin tìm kiếm nạn nhân được đăng tải trên mạng xã hội facebook

Trong đêm bé Hân mất tích thì người bạn gái tên Ánh đã về nhà và cho biết sau khi rủ nhau đi ăn vặt ở xã An Ninh Tây, Ánh đã chở Hân về đầu ngõ vào nhà. Cùng lúc đó có một nam thanh niên đi xe máy đón Hân chở đi đâu không rõ.

“Vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên ngoài việc khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra đang xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật” – Đại tá Phạm Hồng Sương cho biết, theo Công an nhân dân.