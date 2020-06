Công an thông tin vụ bé gái 13 tuổi kêu 'cứu em', rồi bị sát hại

Trao đổi với PLO, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay Công an huyện đang chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ cháu K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) bị sát hại.

Rất đông người dân đến nơi tìm thấy thi thể bé gái để theo dõi vụ việc. Ảnh: TẤN LỘC

Đại tá Phạm Hồng Sương thông tin: Trưa 18-6 Công an huyện Tuy An nhận tin báo của ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông) về việc con gái ông là cháu K.H đi chơi với bạn từ đêm 17-6 chưa về, nghi bị bắt cóc. Công an huyện Tuy An xác lập chuyên án truy tìm nạn nhân, làm rõ vụ việc. Đến chiều 19-6, Công an huyện đã làm rõ một số đầu mối, các bạn bè có mối quan hệ với cháu H.. Trong đó, nổi lên nhóm bạn sáu người cùng đi chới với H. đêm 17-6.



Quá trình xác minh làm rõ từ các nguồn tin của các tổ công tác và thu thập dược nhiều tài liệu đánh giá vụ việc cháu H. mất tích do bị bắt cóc, nhiều khả năng tống tiền. Qua điều tra, Công an huyện Tuy An xác định Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An) cùng trong nhóm sáu người đi chơi với H., có nhiều nghi vấn. Qua đấu tranh, Phạm Kim Phê khai nhận sau khi đi chơi về, Phê chở cháu H. về nhưng không về nhà mà chở đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi sát hại cháu H.

Các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: TẤN LỘC

Như PLO đã thông tin, sáng 21-6, thi thể cháu H. được tìm thấy tại khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, gần các quán hải sản dưới chân cầu An Hải. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu H. cho gia đình mai táng.

Cơ quan chức năng chuẩn bị bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Ảnh: TẤN LỘC

Theo trình báo của ông Đỗ Văn Quang, khoảng 19g ngày 17-6, cháu H. xin phép gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với một nhóm bạn. Đến khoảng 23g cùng ngày, chị của H. nhận cuộc điện thoại từ số điện thoại của H.. Qua điện thoại, chị cháu H. nghe tiếng của em kêu la “Chị ơi! Cứu em” rồi cúp máy. Sau đó, người thân liên tục gọi vào số điện thoại của H., máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời. Ông Quang báo cơ quan công an và gia đình liên tục tìm kiếm cháu H., đến sáng 21-6 thì nhận tin cháu đã bị sát hại.