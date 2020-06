Vụ bé gái 13 tuổi bị giết ở Phú Yên: Có dấu hiệu tống tiền?

Ngày 22/6, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đang tiếp nhận thụ lý điều tra về nghi can Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) để làm rõ việc liên quan đến vụ bé gái một bé gái 13 tuổi bị chết.



Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Tuy An, đêm 17/6, bé gái Đ.T.K.H (13 tuổi, ở thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông, Tuy An) đã đi chơi cùng nhóm bạn 6 người, trong đó có Phạm Kim Phê. Qua truy xét điều tra, bước đầu Phê khai nhận, đêm 17/6, sau khi đi chơi, Phê không chở H về nhà mà tạt vào khu vực rừng dương thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông (Tuy An) rồi ra tay sát hại, chôn xác H ở bãi cát.

Trong khi đó, đêm 17/6, không thấy con về, ông Đỗ Văn Quang (cha ruột H) đã điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được, tìm kiếm nhiều nơi cũng bất thành.

Di ảnh bé gái Đ.T.K.H (ảnh gia đình cung cấp).

Khoảng 23h45 ngày 17/6, chị Đỗ Thị Trúc Quyên (chị gái H, ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên) nhận được điện thoại của H với giọng hoảng loạn "Chị ơi, cứu em", xen tiếng của một thanh niên đe dọa cắt cổ, rồi cuộc gọi bị ngắt. Người nhà liên tục gọi vào số máy điện thoại của H, vẫn có chuông reo nhưng không ai nghe máy, sau đó không liên lạc được.

Công an huyện Tuy An đã tiến hành rà soát, tìm kiếm nhiều nơi và đến 10h ngày 21/6 thì phát hiện thi thể bé H tại khu vực rừng dương thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông (Tuy An).

Cũng theo Công an huyện Tuy An, một nguồn tin của gia đình nạn nhân cung cấp: Khoảng 18h ngày 19/6, điện thoại người thân của bé H đã nhận được tin nhắn yêu cầu gia đình nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản Ngân hàng Công thương. Tuy nhiên, hành vi tống tiền đối với gia đình nạn nhân hiện còn thiếu cơ sở khẳng định, đang được tiếp tục điều tra xác minh cụ thể.

Hiện trường phát hiện thi thể bé gái Đ.T.K.H.

Đại tá Lương Tấn Dĩnh - Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục tập trung đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích và hành vi giết người của Phạm Kim Phê để có căn cứ xử lý theo đúng luật định. Hiện các đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.