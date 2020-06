Lời xót xa của bố bé gái 13 tuổi bị sát hại, chôn xác phi tang ở Phú Yên

Ngày 23/6, đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) về tội "Giết người". Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Phê để điều tra các tội danh liên quan đến cái chết của bé gái Đ.T.K.H. (13 tuổi, ở xã An Ninh Đông, Tuy An).



Di ảnh bé gái Đ.T.K.H. (ảnh gia đình cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 17/6, Phạm Kim Phê cùng 3 bạn nam (đều ở xã An Ninh Tây, Tuy An) rủ 2 em gái Đ.T.K.H. và N.P.N.A. (cùng 13 tuổi) đi chơi. Sau đó, bạn nữ đi cùng có việc về nhà trước nên cả nhóm đến chơi tại một tiệm Internet. Khoảng 23h cùng ngày, Phê đưa H. về nhà.

Giữa đường, Phê chở bé H. tạt vào khu vực rừng dương cạnh đầm Ô Loan (thuộc thôn Phú Sơn, An Ninh Đông) với ý định giao cấu. Tại đây, khi H. đang ngồi bấm điện thoại thì bị Phê ghì ôm chặt từ phía sau. Lúc đó, H. đã giãy dụa chống cự, gọi điện thoại cho chị ruột nói được câu "Chị ơi, cứu em!" thì bị Phê dọa "Mày tắt máy, nếu không tao đâm chết", rồi giật điện thoại ném vào rừng dương.

Phạm Kim Phê tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VKSND Phú Yên).

H. hoảng sợ bỏ chạy thì bị Phê đuổi theo đánh, dùng tay bóp cổ H. đến ngất vì ngạt. Khi H. nằm yên, Phê thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Phê dùng tay đào một hố dài khoảng 1,5m, kéo xác H. bỏ xuống lấp cát, gom lá cây phủ lên, rồi thoát khỏi hiện trường.

Trưa 18/6, gia đình H. đã đến Công an huyện Tuy An trình báo về việc con gái bị mất tích.

Ông Đỗ Văn Quang (cha ruột bé H.) tại hiện trường phát hiện thi thể con gái. (Ảnh: PV).

Hơn 3 ngày sau, sáng 21/6, thi thể bé H. được tìm thấy tại khu vực rừng dương thôn Phú Sơn, An Ninh Đông.

Sáng 23/6, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Văn Quang (cha ruột bé Đ.T.K.H.) cho biết đang cùng gia đình đắp mộ cho H. "Thiệt là ác hơn cầm thú! Tui đã nghe mọi người nói về kết quả điều tra nguyên nhân vụ con bé H. bị chết. Con gái tui đã chết rồi, giờ chỉ chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật…", ông Quang đau đớn nói.

Người dân bàng hoàng tại hiện trường phát hiện thi thể bé gái Đ.T.K.H. (Ảnh: PV).

Cũng theo ông Quang, vợ chồng ông có 5 con (4 gái, 1 trai), H. là con thứ 4. Do gia cảnh khó khăn nên H. vừa phải nghỉ học giữa chừng lớp 6, ở nhà trông giữ em trai út…