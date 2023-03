Ngày 9/3, trao đổi với PV, chị Thanh Thúy (người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông) cho biết: "Kể từ khi xảy ra tai nạn cho đến lúc cơ quan công an thông báo truy tìm xe Mercedes gây tai nạn, tài xế không đến thăm hỏi, không có thiện chí hợp tác với gia đình xử lý vụ việc".

Theo chị Thanh Thúy, khi cơ quan công an phát lệnh truy tìm tài xế và xe Mercedes thì mới có vài người đến gặp, nhưng chúng tôi từ chối vì sự việc đã muộn. Vụ việc phải để công an an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn khiến phụ nữ tử vong, gia đình nạn nhân chụp lại. Ảnh: PV

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 9/3, Công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh đã tạm giữ chiếc ô tô Mercedes để đưa đi giám định.

Trước đó, vào chiều 3/3, tài xế lái xe Mercedes đi trên đường Võ Nguyên Giáp qua xã Diên An, huyện Diên Khánh đã va chạm với xe máy cùng chiều. Thời điểm này, trên xe có 2 người lớn và 1 trẻ em. Sau va chạm, người phụ nữ (khoảng 50 tuổi) trên xe máy đã tử vong, còn tài xế lái xe Mercedes rời khỏi hiện trường.

Cơ quan đang tiếp tục điều tra tài xế lái chiếc xe Mercedes gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường. Ảnh: PV

Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị V.A – Việt kiều Canada, vừa trở về Việt Nam hơn một tháng để thăm gia đình. Thời điểm xảy ra tai nạn, chồng chị V.A là người Canada cầm lái xe máy, trên xe còn có con nhỏ.

Người thân của nạn nhân cho biết thêm, đang đề nghị cơ quan công an điều tra tài xế về hành vi không cứu người gặp nạn, có hay không việc lái xe sử dụng rượu bia...

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Khánh Hoà, tài xế xe Mercedes liên quan đến tai nạn chết người nêu trên là cán bộ một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại huyện Diên Khánh. Lái xe Mercedes tên N.D.B (trú TP.Nha Trang, Khánh Hòa). Phía ngân hàng chủ quản tại tỉnh Khánh Hòa cũng đã nắm được vụ việc và có báo cáo ban đầu.