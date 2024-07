Diễn biến mới vụ "Thiên triều Nam quốc" ở Bình Thuận: Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp

Mẹ con đoàn tụ

Ngày 11/7, sau khi Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, được sự vào cuộc tích cực của Chi cục Thi Hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc(Bình Thuận) và Công an xã Hàm Liêm, chị T.T.B.D đã đón thành công 3 con nhỏ của mình đưa về nhà.

Ba mẹ con chị T.T.B.D ôm nhau trong ngày đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách... Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 9/7, sau khi xem xét đơn yêu cầu của chị T.T.B.D, xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục là tình thế khẩn cấp, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Cụ thể, tòa đã giao cháu N.N.B.Y (10 tuổi); N.N.H.A (4 tuổi) và N.K.L (2 tuổi) là con ruột của chị T.T.B.D đang sống với cô ruột ở xã Hàm Liêm cho chị T.T.B.D nuôi.

Cũng trong ngày 11/7, anh K. (chồng cũ của bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan) đã đón con gái nhỏ của mình là cháu T.N.T.N (5 tuổi) về với gia đình.

Trước đó, ngày 3/7, anh K. đã đón con lớn 10 tuổi của mình về nhà sau khi Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết cũng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Công an bắt giam bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, người được cho là theo tà đạo "Thiên triều Nam Quốc". Ảnh: CACC

Bị hành hung như thời trung cổ

Như Dân Việt đã đưa, lúc 18 giờ ngày 18/4, chị T.T.B.D (SN 1991, hộ khẩu thường trú ở xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết) đến Công an phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết trình báo một vụ việc.

Theo trình báo của chị T.T.B.D, từ tháng 3 - 15/4/2024, chị bị chồng cũ và người thân của gia đình chồng cũ thường xuyên dùng tay, chân và các vật dụng khác đánh gây thương tích tại nhà chồng cũ ở phường Phú Thủy.

Do thương con và muốn ở lại chăm sóc con nên chị T.T.B.D đã cam chịu không báo cho gia đình và mọi người biết, cũng không cầu cứu ai. Kết quả giám định thương tật cho thấy, chị T.T.B.D bị 10 vết thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%, trong đó có các vết thương gãy xương chính mũi (tỷ lệ 7%); gãy xương sườn VII, VIII (tỉ lệ 4%)…

Các cơ quan chức năng và Công an triển khai quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoài Diễm( chị bà Lan). Ảnh: CACC

Ngày 9/6, Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng là: Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi, trú tại phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) và Nguyễn Thị Hoài Diễm (40 tuổi, trú tại xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết); Công an TP. Phan Thiết cũng khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, trú tại, xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình) và Trần Hữu Tình (33 tuổi, trú tại phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) về hành vi "Giữ người trái pháp luật".

Sau khi Công an Phan Thiết khởi tố, bắt giam những người liên quan, chị T.T.B.D đã nộp đơn đến TAND TP. Phan Thiết giành quyền nuôi con.