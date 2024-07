Công an Bình Thuận điều tra, khám phá 459/532 vụ phạm tội về trật tự xã hội

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung triển khai quyết liệt.

Đại tá Lê Quang Nhân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CABT

Phá đường dây khai thác vàng trái phép

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã đã điều tra, khám phá 459/532 vụ phạm tội về trật tự xã hội và phát hiện, xử lý 318 vụ/365 đối tượng vi phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường…

Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 278 vụ/472 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực phòng, chống ma túy. Nổi bật là: chuyên án "vàng tặc" tại xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình; chuyên án vận chuyển trái phép trên 1 tấn pháo nổ tại huyện Đức Linh; chuyên án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân hay chuyên án ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Công an Bình Thuận đã xuất sắc bắt giữ các đối tượng cầm đầu, thu giữ gần 05 kg ma túy…

Công an huyện Đức Linh bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép. Ảnh: CACC

Trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an và chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt các đề án lớn của Chính phủ và Bộ Công an, đặc biệt là Đề án 06…

Công an tỉnh Bình Thuận cũng làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các trung tâm thương mại, khu dân cư, chợ, nhà ở kết hợp kinh doanh… Song song đó là tăng cường công tác tuyên truyền và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông luôn được quan tâm thực hiện, đẩy mạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn; qua đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông được ổn định.

Để đạt được những thành tích đáng khích lệ trên, không thể không nhắc tới sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân. Nhiều mô hình đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình và ủng hộ cao.

Đối tượng Nguyễn Hữu Chính liên quan vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Ảnh: CACC

Bảo đảm an ninh, trật tự

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Lê Quang Nhân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Công an toàn tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đại tá Lê Quang Nhân cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo chấn chỉnh và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục ngay trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu...

Về nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2024, Đại tá Lê Quang Nhân yêu cầu các đơn vi trực thuộc chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tình hình ở cơ sở. Đặc biệt là tập trung đề ra các giải pháp và mở cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội trên phạm vi toàn tỉnh với quyết tâm đạt mục tiêu kéo giảm ít nhất 05% tội phạm về trật tự xã hội.

Công an Bình Thuận khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích... Ảnh: CABT

Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm là triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành tiến độ các nhiệm vụ. Triển khai, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an cấp xã, trang cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, công tác và chiến đấu trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương.