Diễn biến nóng vụ người phụ nữ 65 tuổi bị sát hại, cướp ở Thanh Hóa

Sáng 5/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 nghi phạm đã gây ra vụ "Giết người", "Cướp tài sản" diễn ra trên địa bàn huyện Yên Định đêm 3-11.



3 nghi phạm trong vụ án (từ trái qua: Anh, H. và Kh.), đáng chú ý trong số này có tới 2 thiếu niên - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, 3 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Khương Văn Anh (SN 2002), Khương Hoàng H. (SN 2005) và Khương Văn Kh. (SN 2004; cùng ngụ thôn Yên Thôn, xã Định Tiến, huyện Yên Định).

Đây là 3 thanh, thiếu niên đã đột nhập vào nhà bà L.T.H. (SN 1955; ngụ thôn Yên Thôn, xã Định Tiến) vào đêm 3-11 rồi dùng dao đâm chết người phụ nữ này để cướp đôi bông tai vàng.

Sau khi bị bắt giữ, công an đã thu giữ tang vật gồm 4 con dao, 1 đôi hoa tai vàng, 2 điện thoại di động.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều muộn 4/10, thông tin từ UBND xã Định Tiến (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Lê Thị H., SN 1955, trú tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Nguồn: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân địa phương đến nhà bà H. chơi thì phát hiện bà H. đã tử vong nằm gục trên giường. Trên người bà H. có nhiều vết thương và vết máu.



Nhận được tin báo, Công an xã Định Tiến và Công an huyện Yên Định đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Theo những người chứng kiến vụ việc, đôi khuyên tai trên người bà H. đã không còn sau khi nạn nhân bị sát hại.

Trước khi vụ việc xảy ra, bà H. ở một mình. Chồng bà H. đã mất, bà có 4 người con nhưng đều có gia đình riêng và đi làm ăn xa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo phá án - Ảnh Công an Thanh Hóa

Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ ra tay hết sức tàn bạo, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên, chia buồn cùng gia đình bị hại, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt kẻ gây án.

Và chỉ sau 5 giờ gây án, 3 thanh, thiếu niên là nghi phạm gây ra vụ việc trên đã bị các đơn vị của Công an tỉnh Thanh Hóa tóm gọn.

Hiện vụ án đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Yên Định tiếp tục điều tra, làm rõ.