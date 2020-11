Trùm xã hội đen Thái 'Lâm' vừa bị bắt ở Thái Bình là ai?

Liên quan đến thông tin Công an tỉnh Thái Bình bắt trùm xã hội đen Thái "Lâm", sáng ngày 5/11, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo xã An Ninh, huyện Tiền Hải cho biết, năm 2016 Vũ Văn Thái (thường gọi Thái “Lâm”, 43 tuổi, ngụ xã An Ninh) cũng từng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản.

"Thái cũng mới được ra tù thôi. Sau đó Thái mở công ty bất động sản ở địa phương khác, việc công ty hoạt động bí mật thế nào tôi cũng không nắm rõ. Gia đình Thái không phải có nguồn gốc ở xã An Ninh nhưng về đây sống đã được mấy chục năm rồi.

Hiện giờ, Thái chỉ còn mẹ và anh chị em nhưng họ cũng là những công dân bình thường ở địa phương. Trước đây, Thái cũng đã có vợ nhưng sau đó ly hôn. Ở địa phương, Thái không có biểu hiện gì của người hống hách với người dân thôn xóm", lãnh đạo xã An Ninh cho biết.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Thái (tức Thái "Lâm", 43 tuổi, ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vũ Văn Thái. Ảnh: N.H.

Lực lượng chức năng cũng tống đạt quyết định khởi tố 2 đàn em của Thái "Lâm" là Trần Văn Quân (30 tuổi) và Lại Xuân Hoàn (32 tuổi, cùng ở xã Đông Phong, huyện Tiền Hải) về tội danh tương tự.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết Thái cùng các đồng phạm có dấu hiệu hoạt động "xã hội đen", đòi tiền "bảo kê" của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, trước đó, ngày 1/11, tại huyện Tiền Hải, trinh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên và một số người khác có liên quan. Ngày 1/11, Thái không có ở nơi cư trú, sau đó đã đến cơ quan công an trình diện.

Được biết, ổ nhóm tội phạm do "ông trùm" Thái “Lâm” cầm đầu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” trên địa bàn huyện Tiền Hải từ lâu, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bản thân "ông trùm" này cũng đã từng vào tù vì vi phạm pháp luật.

Các hoạt động phạm tội chủ yếu của nhóm này được xác định gồm bảo kê, thu "phế" của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.