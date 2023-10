Diễn đàn Nông dân Quốc gia năm 2023: Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang chia sẻ bài học liên kết nông dân- doanh nghiệp Diễn đàn Nông dân Quốc gia năm 2023: Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang chia sẻ bài học liên kết nông dân- doanh nghiệp

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên cho biết: Đến nay, Hội ND An Giang đã phối hợp vận động hơn 40 HTX và nhiều THT liên kết với trên 30 doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng tiêu thụ lúa của nông dân...