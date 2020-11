Điện lực Đức Cơ (PC Gia Lai): Nhiều hoạt động trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2020

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Theo đó, Điện lực Đức Cơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bao gồm: Triển khai dịch vụ cấp điện trực tuyến, hỗ trợ 30% chi phí nhân công lắp đặt đường dây sau công tơ cho 53 khách hàng khi sử dụng dây của điện lực từ tháng 9 – 30/10/2020. Kiểm tra, sửa chữa đường dây sau công tơ, bảng điện, bóng đèn. Phát tờ rơi, tư vấn sử dụng điện an toàn.

Tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng để cải tiến công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn liên tục, không để khách hàng bị mất điện, bị thiếu điện. Các hoạt động hướng đến khách hàng và cộng đồng xã hội như các gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt…

Đồng thời, Điện lực Đức Cơ cũng đã tổ chức vệ sinh công nghiệp không cắt điện miễn phí đối với 5 TBA, kết hợp kiểm tra chất lượng điện năng đảm bảo cho sản xuất của khách hàng. Các trạm biến áp được kiểm tra gồm TBA Thủy Tuấn Phát, XLNT & NMCB Công ty 72, XLNT & NMCB Công ty 75, Hải Quan Lệ Thanh.

Điện lực Đức Cơ tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trong Tháng tri ân khách hàng năm 2020

Song song với các công việc trên, Công đoàn bộ phận và Chi đoàn Điện lực Đức Cơ đã phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ gia đình chính sách nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại làng Sung thuộc xã Ia Dơk. Gồm 20 phần quà tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, mỗi phần là 10kg gạo và các nhu yếu phẩm trị giá 200.000 đồng. 20 phần quà là vở, đồ dùng học tập cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trị giá 100.000đồng/phần; nhiều phần bánh kẹo cho các em học sinh tại điểm trường học làng Sung. Em Rơ Mah H'Viên (học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Võ Văn Kiệt, một trong 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi được tặng quà) cho biết: "Em rất vui khi nhận được vở mới và nhiều đồ dùng học tập, em sẽ về chia cho các em trong nhà. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ công cha mẹ và các thầy cô giáo".

Cũng tại làng Sung, Chi đoàn Điện lực Đức Cơ cũng đã tiến hành sửa chữa mạng điện trong nhà bị hư hỏng và thay thế các bóng đèn tiết kiệm điện cho 20 hộ dân khác có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách.

Lan tỏa hình ảnh người thợ điện

Đồng hành cùng chương trình "Thắp sáng niềm tin" do PC Gia Lai triển khai, Điện lực Đức Cơ đã phối hợp với UBND xã Ia Dơk thực hiện công trình lắp đặt 15 bóng đèn đường chiếu sáng, sử dụng bóng đèn Led tiết kiệm điện cho khu vực làng Sung Lớn và Làng Poong của xã với tổng chiều dài tuyến đường được chiếu sáng là 736m.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã kết hợp kiểm tra, hỗ trợ nhân dân tại hai làng này sửa chữa, gia cố lại các trụ đỡ đường dây sau công tơ về nhà khách hàng, dựng lại trụ để căng lại dây, bọc cách điện những vị trí bong bóc, thay mới đường dây cũ mục có nhiều mối nối dây… qua đó khắc phục tình trạng lộn xộn, mất an toàn đường dây điện, đảm bảo mỹ quan và an toàn trong sử dụng điện cho từng hộ khách hàng. Đồng thời, Điện lực Đức Cơ cũng đã tư vấn, hướng dẫn khách hàng các biện pháp sử dụng điện an toàn. Đối với các hộ nghèo thì hỗ trợ kiểm tra hệ thống điện trong nhà, sửa chữa các hư hỏng miễn phí.

Công nhân Điện lực Đức Cơ vệ sinh, bảo trì lưới điện trên địa bàn

Ông Trần Xuân Nghiên - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dơk cho biết: "Trong xã hiện còn nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nghèo cần được xã hội quan tâm hỗ trợ. Các hoạt động tri ân khách hàng của Điện lực Đức Cơ đã giúp các hộ dân này giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống; giúp các cháu học sinh có thêm động lực cố gắng học tập; góp phần đảm bảo hệ thống điện cho các hộ dân; cũng như góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khi có đèn chiếu sáng…"

Ngoài các hoạt động trên, đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Điện lực Đức Cơ cũng đã phối hợp với các tổ chức cơ sở đoàn khác thuộc Huyện đoàn tích cực tham gia các hoạt động thắp sáng đường quê. Trong đó xây dựng 03 đường điện chiếu sáng cho các tuyến đường giao thông chính của 03 làng vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Sửa chữa, chỉnh trang các đường điện chiếu sáng hiện có và thay thế bóng đèn bị hỏng lâu ngày… Các phần việc này được công nhận và gắn biển là công trình thanh niên cấp huyện chào mừng Đại hội Đảng các cấp của huyện Đức Cơ.

Ông Võ Hưng Nguyên - Phó giám đốc Điện lực Đức Cơ cho biết thêm: "Việc triển khai chương trình Tháng Tri ân khách hàng năm 2020 trên địa bàn huyện hướng đến nhiều đối tượng khách hàng, hướng đến cộng đồng xã hội là hoạt động ý nghĩa. Các hoạt động này thể hiện nét văn hóa doanh nghiệp của ngành điện, mang lại nhiều hiệu quả tích cực; góp phần nâng cao uy tín, lan toả hình ảnh người thợ điện gần gủi, gắn bó với khách hàng và cộng đồng. Từ đó tăng thêm sự ủng hộ, chia sẻ của toàn xã hội đối với các công việc của ngành điện".