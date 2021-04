Điện thoại Xiaomi 5G giá rẻ: Hàng Trung Quốc có đáp ứng mong muốn người dùng?

Redmi K30 5G: Điện thoại Xiaomi tầm trung mạnh nhất 2021

Giá bán: 5,350,000 đồng

Redmi K30 5G có thiết kế bên ngoài giống hoàn toàn với bản Redmi K30 4G nêu trên, tuy nhiên một bộ phận không nhỏ người dùng vẫn sẵn sàng nâng cấp lên bản 5G bởi 2 lý do.

Lý do đầu tiên là về cấu hình, Redmi K30 5G sở hữu con chip Snapdragon 765G, hỗ trợ kết nối 5G. So sánh hai con chip này thì Snap 765 là sự kế thừa của Snapdragon 730 và là sản phẩm cao cấp mới của Qualcomm (nằm ngay dưới 865 trong danh sách của nó). GPU Adreno 620 của 765 có hiệu năng tốt hơn 20% so với Adreno 618 trong 730G, trong khi 765G có hiệu suất đồ họa cải thiện 38%.

Lý do thứ hai người dùng chọn mua điện thoại Xiaomi tầm trung mạnh nhất này đó là máy hỗ trợ kết nối 5G. Thời điểm hiện tại công nghệ 5G chưa được triển khai ở Việt Nam, tuy nhiên 5G sẽ sớm được hiện thực, chính vì vậy nếu bạn muốn đón đầu công nghệ thì lựa chọn bản 5G cũng là lựa chọn thông minh. So giá bán thì bản Redmi K30 5G 6GB/64GB sẽ bằng với giá của Redmi K30 4G 6GB/128GB.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G: Điện thoại Xiaomi đẹp nhất 2021

Giá bán: 6,850,000 đồng

Xiaomi Mi 10T Lite 5G mang đặc trưng thiết kế của dòng Poco ở mặt sau và Samsung ở mặt trước. Mặt sau được lấy cảm hứng từ Poco X3, trong khi lỗ đục chính giữa của mặt trước khiến chúng ta liên tưởng đến thiết kế màn hình Infinity-O của Samsung.

So với những sản phẩm trong tầm giá, Xiaomi Mi 10T Lite 5G thực sự vượt trội khi được trang bị màn hình tốc độ làm tươi lên đến 120Hz, hỗ trợ HDR10. Về độ sáng, màn hình của Xiaomi Mi 10T Lite 5G đạt độ sáng tối đa ở chế độ thủ công là 476 nits, khi đặt ở chế độ tự động có thể đạt tới 596 nits.

Snapdragon 750G 5G là một bộ xử lý hoàn toàn mới và Xiaomi Mi 10T Lite 5G là một trong những sản phẩm đầu tiên được trang bị. Đây là bộ xử lý 8nm với cấu hình 8 nhân: 2x Kryo 570 Gold ( tùy chỉnh từ Cortex-A77) tốc độ 2.2 GHz và 6x Kryo 570 Silver (tùy chỉnh từ Cortex-A55) tốc độ 1.8 GHz, đi cùng là GPU Adreno 619. Với dung lượng pin 4,820 mAh, Xiaomi Mi 10T Lite 5G cho thời gian sử dụng khá ấn tượng, thậm chí là tốt hơn nhiều mẫu smartphone pin 5,000 mAh.

Redmi Note 9 Pro 5G: Điện thoại Xiaomi tầm trung mới nhất 2021

Giá bán: 6,050,000 đồng

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G có màn hình LCD 6,67 inch với độ phân giải FHD + 2400 x 1080 pixel. Màn hình cũng có hỗ trợ tốc độ làm tươi 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 240Hz. Màn hình Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G sử dụng thiết kế lỗ đục lỗ có khẩu độ chỉ 3,8mm cho diện tích hiển thị vô cùng lớn, trải nghiệm sử dụng màn hình vô cùng tuyệt vời.

Redmi Note 9 Pro 5G giúp người dùng được trải nghiệm hiệu năng vượt trội từ con chip Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G. CPU 8 nhân kết hợp cùng GPU Adreno 619. Màn hình của máy có kích thước 6.67 inch trên tấm nền IPS LCD. Độ phân giải màn hình là 1080 x 2400 pixels, 395 điểm ảnh.

Cụm camera sau của Redmi Note 9 Pro 5G gồm: ống kính góc rộng 108MP & ống kính góc siêu rộng 8MP & ống kính macro 2MP & cảm biến chiều sâu 2MP. Camera selfie độ phân giải 16MP.

Redmi Note 9 Pro 5G sở hữu cảm biến vân tay tích hợp phím nguồn. Viên pin dung lượng 4820mAh & công nghệ sạc nhanh 33W mang lại thời lượng sử dụng lâu dài, thoải mái, sạc đầy 100% chỉ trong khoảng 58 phút.