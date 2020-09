"Diễn viên cảnh nóng" bị nhắc tên nhiều năm vì mặc váy phản cảm, qua cơn nguy kịch sau nghi vấn tự tử là ai?

Theo tờ SpoTV đưa tin, nữ diễn viên Oh In Hye được phát hiện trong tình trạng tim ngừng đập tại nhà riêng vào lúc 5h sáng (giờ địa phương) ngày 14/9. Ngay sau đó, cô được hô hấp nhân tạo và đưa tới bệnh viện gần nhất cấp cứu. Hiện tại, nữ diễn viên đã qua cơn nguy kịch.

Phía Sở cảnh sát Incheon Yeonsu cũng cho biết, bạn của Oh In Hye đã phát hiện ra cô ấy và báo cho cảnh sát. "Lúc chúng tôi đến, cô ấy trong tình trạng ngưng thở, ngưng tim và nhanh chóng được thực hiện các biện pháp cấp cứu kịp thời. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn chưa rõ ràng nhưng nhiều người cho rằng đây có thể là một hành động cực đoan của cô ấy", phía cảnh sát cho hay.

Thông tin về nữ diễn viên Oh In Hye ngay sau đó được dân mạng tìm kiếm. Sự nghiệp diễn xuất của người đẹp sinh năm 1984 bắt đầu từ năm 2011 khi cô góp mặt trong phim điện ảnh Sin of a Family. Tuy nhiên, tên tuổi của cô được công chúng đặc biệt chú ý và nhắc đến suốt nhiều năm sau đó vì bộ váy hở hang cô mặc tới dự Liên hoan phim Busan 2011.

Cụ thể, nữ diễn viên 1984 lựa chọn bộ trang phục màu cam rực rỡ khoe triệt để vòng một táo bạo khi tham gia sự kiện này. Cũng vì bộ váy "mặc như không mặc" khiến dân mạng "dậy sóng" chỉ trích Oh In Hye và gắn mác cô là "mỹ nhân lộ liễu" suốt nhiều năm qua.

Oh In Hye ân hận vì bộ trang phục "mặc như không mặc" xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan cách đây 9 năm.

Cách đây không lâu, Oh In Hye xuất hiện trong một chương trình truyền hình và bất ngờ nhắc lại ồn ào năm xưa. "Mỹ nhân lộ liễu" tỏ ra hối hận vì bộ váy hở bạo của mình. Cô khẳng định nếu quay ngược thời gian thì bản thân sẽ chăm chút hơn. Oh In Hye hứa hẹn sẽ chọn các bộ cánh cao cấp chứ không phải bộ váy hở bạo như trước để đến một sự kiện như Liên hoan phim quốc tế Busan.

Ngoài chia sẻ trên, nữ diễn viên sinh năm 1984 nhắc đến sự cố hai chiếc dây áo trên vai cô chỉ chờ tụt xuống. Theo Oh In Hye hé lộ vì không có băng keo hai mặt cố định dây áo nên cô đã nghĩ ra cách xoắn dây áo thành nhiều vòng hơn để bám sát trên vai.

Oh In Hye đảm nhận nhiều cảnh nóng bỏng trong phim Red Vacance Black Wedding của cố đạo diễn Park Cheol Soo. Ngoài ra, cô còn tham gia các tác phẩm: No Breathing, The Plan, Secret Travel…

Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1984 cũng được khán giả nhận xét mờ nhạt dù ồn ào "mặc như không mặc" giúp cô được chú ý hơn. Các vai diễn bậc trung chỉ đủ giúp tên tuổi Oh In Hye có mặt trong danh sách diễn viên phụ. Trên màn ảnh, Oh In Hye thường bị gắn mác "diễn viên cảnh nóng" hay "người đẹp thích cởi". Tuy nhiên, trong cuộc sống, cô ăn mặc giản dị và gợi cảm khi thực hiện các bộ ảnh trên tạp chí.