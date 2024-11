Diễn viên cao 1,8 m đội Hương Ly là quán quân Quý ông hoàn mỹ 2024

13 "quý ông" so tài trong chung kết

Chung kết The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024 tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TPHCM, dưới sự dẫn dắt của Thành Trung và Thanh Thanh Huyền.

Ngồi ở vị trí ban giám khảo là sự xuất hiện của hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, siêu mẫu Hữu Long, Alex Fox… Đêm thi còn có các người mẫu đồng hành cùng dàn thí sinh là Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Mai Ngô, Như Vân, Hương Ly và Thu Trang.

Các màn trình diễn trong đêm chung kết Quý ông hoàn mỹ.

Có 12 thí sinh được bước vào vòng trong và thêm một suất của người nhận được bình chọn cao của khán giả. Dàn thí sinh phải trải qua nhiều phần thi như trình diễn trang phục thể thao, trang phục dạ hội (vest) để chọn ra 5 cái tên bước vào vòng thi ứng xử.

Những người đẹp bước ra từ cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 hỗ trợ phần trình diễn của dàn “quý ông” trong đêm chung kết.

Ca sĩ Hoàng Tôn, rapper Pháp Kiều và ca sĩ Lâm Bảo Ngọc trình diễn khuấy động không khí đêm diễn.

Xuân Thắng là “quý ông hoàn mỹ”

Top 5 gọi tên Lê Hoàng Long (đội Mâu Thủy), Kang Chul, Hóa Trần (đội Mai Ngô), Xuân Thắng (đội Hương Ly) và Chip Nguyễn (đội luân phiên).

Trong thời gian đối đa một phút, Hóa Trần là người đầu tiên trả lời ứng xử. Anh nhận được câu hỏi về cách bảo vệ, duy trì hình ảnh cá nhân trong mắt công chúng. Hóa Trần lúng túng ở những giây đầu nhưng vẫn hoàn thành được phần thi.

Top 5 trả lời câu hỏi ứng xử.

Diễn viên Việt Kiều - Chip Nguyễn - bốc được câu hỏi về bản sắc cá nhân. Anh chọn trả lời bằng tiếng Anh vì muốn truyền tải nhiều nội dung hơn.

Nâng cao hiểu biết về thế giới xung quanh là câu hỏi Xuân Thắng chọn. Anh có phần trả lời suôn sẻ và nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả. Hai thí sinh còn lại là Kang Chul và Hoàng Long cũng có phần thi trôi chảy như Xuân Thắng.

Kết quả chung cuộc, Xuân Thắng vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm để trở thành quán quân.

Á quân 1 thuộc về Chip Nguyễn (team Luân phiên) và Á quân 2 được trao cho “quý ông” Kang Chul (team Mai Ngô).

Xuân Thắng (sinh năm 2001, Hà Nội), cao 1m8, là người mẫu, diễn viên tự do trở thành quán quân Quý ông hoàn mỹ - The Next Gentleman 2024.

Kết quả được các giám khảo thống nhất dựa trên phần thể hiện từ các thí sinh, cũng như sự đồng tình và ủng hộ từ đông đảo các khán giả hâm mộ chương trình.

Bên cạnh đó là các giải thưởng phụ như Quý ông có hình thể đẹp nhất được trao cho Hóa Trần, Khoai Vũ là Quý ông có phong cách trình diễn tốt nhất, Quý ông có thể lực tốt nhất thuộc về An Duy, Quý ông chụp hình ăn ảnh nhất gọi tên Hoàng Long, Quý ông được yêu thích nhất - Alex Kim, Supporter xuất sắc nhất là Mâu Thủy và Mai Ngô.

“Sạn” trong đêm chung kết

Đêm chung kết diễn ra thành công những vẫn có “sạn”. Một số khán giả nhận xét sân khấu thiếu sự đặc sắc, ánh sáng không tốt, đoạn đồng diễn các thí sinh nhảy không đều nhau…

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Tuy nhiên thời gian tổ chức chung kết cách chương trình một tháng trời nên hiệu ứng đã giảm nhiều. Kết thúc 3 tiếng livestream trực tiếp, chung kết chỉ đạt con số khiêm tốn là 100.000 lượt xem. Sau 13 tiếng, con số tăng lên gấp đôi nhưng vẫn thấp nếu đặt cạnh các chương trình truyền hình thực tế cùng thời điểm.

“Chương trình chiếu trước cả mấy tháng, chung kết cách 1 tháng mới tổ chức làm nguội hết cảm xúc”, “Chất lượng ánh sáng tệ, cảm giác các thí sinh không tập dượt nhiều khi lên sân khấu”… khán giả để lại bình luận.