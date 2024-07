Diễn xuất của Song Kang bị chê, lép vế so với Lee Do Hyun Diễn xuất của Song Kang bị chê, lép vế so với Lee Do Hyun

Trong phần 3 của " Sweet home ", Song Kang xuất hiện nhiều hơn nhưng diễn xuất vẫn gây tranh cãi.

Song Kang và Lee Do Hyun trong "Sweet Home 3". Ảnh: Nhà sản xuất 8 tập phim “Thế giới ma quái 3” (Sweet Home 3) đã lên sóng. Phần mới được chú ý hơn cả khi Song Kang có nhiều đất diễn hơn và Lee Do Hyun trở lại. Dù vậy, theo NME, kịch bản lê thê, mạch phim chậm và thiếu kịch tính là yếu tố khiến phim chưa tạo được hiệu ứng tích cực. Diễn xuất của Song Kang có tiến bộ so với 2 phần trước song vẫn chưa sắc nét và có chiều sâu. Anh đóng vai Cha Hyun Su - một người bị quái vật xâm nhập cơ thể nhưng vẫn làm chủ được lí trí. Song Kang đối mặt với thử thách lớn khi một lúc đóng hai vai - Cha Hyun Su khi bị quái vật điều khiển và Cha Hyun Su lương thiện, tử tế. Khán giả nhận xét Song Kang làm tốt hơn thể hiện những cảm xúc hiền lành, rụt rè của nhân vật. Khi phải diễn nét dữ dằn và bất cần của con quái vật bên trong Cha Hyun Su, nam diễn viên vẫn đuối sức và thiếu cảm xúc. Tờ India Today đánh giá, sự trở lại của Lee Do Hyun gây ấn tượng và là điểm sáng của phim. Không còn tạo hình mọt sách, thư sinh như trong phần 1, Eun Hyuk (Lee Do Hyun thủ vai) trở nên lạnh lùng, nham hiểm trong phần 3. Lee Do Hyun và Song Kang có nhiều cảnh diễn đôi, đối đáp đầy mâu thuẫn. Dù vậy, gương mặt luôn trong trạng thái hấp tấp, sợ sệt khiến Song Kang có phần lép vế trước bạn diễn. "Nếu không nhìn vào màu mắt, tôi không phân biệt được khi nào Cha Hyun Su hóa quái vật và khi nào trở lại làm người bình thường", một khán giả nhận xét về diễn xuất của Song Kang. Song Kang chưa khắc họa rõ nét 2 trạng thái đối lập của nhân vật. Ảnh: Nhà sản xuất Được kì vọng là bom tấn mùa hè, nhưng "Sweet Home 3" vẫn chưa tạo được dấu ấn. Vấn đề vẫn nằm ở kịch bản ôm đồm và xa rời bản chất ban đầu là cuộc chiến sinh tồn với quái vật nguy hiểm. Phần 3 của "Sweet Home" mất một nửa thời lượng để giải quyết nốt những vấn đề từ mùa hai, nhưng nửa sau cốt truyện cũng không rõ ràng, theo đánh giá của NME. Việc phải hướng đến đại kết cục cho một "tân nhân loại" khiến phim có những đoạn chuyển đột ngột, tình tiết lộn xộn. Quái vật trong phim được dựng bằng CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), chủ yếu có hình dạng xúc tu, các bộ phận kéo dài hoặc hình dáng nhầy nhụa. Nhìn chung, quái vật có hình thù đa dạng nhưng không đóng góp nhiều vào nội dung phim, số phận của những người bị biến thành quái vật cũng không được khai thác nếu không phải nhân vật chính. Theo Nate, nếu như mùa 1, phim của Song Kang được khen ngợi vì đã xử lí liền mạch khái niệm ham muốn biểu hiện dưới dạng quái vật, mối quan hệ giữa các nhân vật, các câu chuyện cá nhân và miêu tả hình ảnh con người trong thảm họa... thì ở 2 mùa tiếp sau, bản chất này dường như đã không còn. Tham khảo thêm Lý do đặc biệt khiến Anh Đức và vợ hotgirl kém 12 tuổi hoãn đám cưới

Cuộc sống viên mãn ở tuổi ngoài 70 của Nghệ sĩ Nhân dân từng là chiến sĩ lái xe tăng tại Trường Sơn

Phim của Thành Long lỗ nặng Theo Thùy Trang (laodong.vn)