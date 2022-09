TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Học sinh giả bị bắt cóc, tống tiền cha mẹ; tin mới vụ cảnh sát đánh thiếu niên

Học sinh lớp 8 giả bị bắt cóc, tống tiền cha mẹ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/9, đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Trưởng Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tìm thấy học sinh giả bị bắt cóc, tống tiền cha mẹ để lấy tiền chơi game.

Đ đã trèo lên trần nhà mình để trốn rồi giả bị bắt cóc để tống tiền cha mẹ lấy tiền chơi game. Ảnh: Ngọc Vũ

Trước đó sáng cùng ngày, Công an huyện Triệu Phong tiếp nhận đơn trình báo của ông Lê Văn Bình (SN 1967, trú thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị) trình báo sự việc: Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 29/9, ông Lê Văn Bình cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vào nhà anh Hiếu, con bác ruột người cùng thôn ngồi chơi.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, vợ chồng anh Bình và chị Hạnh trở về nhà thì không thấy con trai Lê Văn Minh Đ (SN 2009, học sinh lớp 8) ở nhà. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi vẫn không thấy.

Đến khoảng 20 giờ 37 cùng ngày, từ tài khoản Fakebook "Lê Bình" có nhắn vào tài khoản Fakebook "Lê Thị Thu Hồng" con gái của anh Bình với nội dung: "Đòi chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản 19038541802***, chủ tài khoản tên Kiều Công Kiên, nếu báo công an và không chuyển tiền thì con mày không sống nổi đâu".

Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Phong đã tập trung lực lượng, cùng với Công an xã Triệu Trạch điều tra.

Sáng 30/9, quan sát của PV Dân Việt, rất nhiều người thân, hàng xóm đã vô cùng lo lắng cho Đ.

Tuy nhiên, qua xác minh, Công an huyện Triệu Phong nhận định nhiều khả năng Lê Văn Minh Đ vì thiếu tiền chơi game nên đã tự tạo ra vụ việc bắt cóc, tống tiền để lấy tiền chơi game.

Đúng như nhận định trên, khoảng 12 giờ 30 hôm nay (30/9) khi phía công an và gia đình dùng Fakebook Lê Thị Thu Hồng nhắn tin, đề nghị chụp ảnh cháu Đ xem có an toàn không mới thực hiện chuyển tiền. Đ đã làm theo.

Từ hình ảnh đó, lực lượng công an phát sinh nghi ngờ Đ trốn trên trần nhà (phần dưới của mái tôn) nên trèo lên kiểm tra thì phát hiện ra Đ.

Được biết, Đ là học sinh khá giỏi, làm lớp trưởng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý.

Tước danh hiệu CAND 3 cán bộ công an Sóc Trăng đánh thiếu niên chạy xe máy

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 30/9, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công tỉnh Sóc Trăng đã họp liên quan đến việc hai thiếu niên đi xe máy ở thị xã Vĩnh Châu bị 3 cảnh sát trong Tổ tuần tra Đội CSGT - TT Công an thị xã Vĩnh Châu đánh vào chiều 25/9. Tổ tuần tra gồm đại úy Hứa Trường An - Phó Đội trưởng, tổ trưởng; đại úy Châu Minh Trung; trung úy Nguyễn Quang Thái; đại úy Trần Minh Đời, thượng úy Đoàn Tấn Phong.

Hình ảnh cắt từ camera cho thấy các cán bộ công an đã có hành động đánh đập hai thiếu niên. Ảnh: An Nam

Theo đó, Công an tỉnh này đã có quyết định tước danh hiệu CAND đối với 3 cán bộ, gồm: Đại úy Trung; trung úy Thái và thượng úy Phong. Ngoài ra, đại úy Hứa Trường An bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng, điều xuống làm cán bộ; kỷ luật cảnh cáo đại úy Đời.

Như đã thông tin: Vào lúc 15h ngày 25/9, Tổ tuần tra của Công an thị xã Vĩnh Châu gồm những cán bộ cảnh sát nói trên thực hiện việc tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Sene Đolta.

Khi đến Quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện một thiếu niên điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter chở theo một người đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nên ra hiệu dừng phương tiện, nhưng người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua các tuyến đường với quãng đường khoảng 30km.

Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải xe máy vi phạm bị lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi kịp, dừng xe. Lúc này, ba cảnh sát gồm Thái, Trung, Phong đã có hành vi bạo lực với hai thiếu niên vi phạm luật giao thông (vụ việc bị camera giám sát của nhà dân ghi lại hình ảnh).

Hai thiếu niên được xác định là N.H.Đ. (16 tuổi) và L.T.L. (15 tuổi, cùng ngụ ấp Hòa Khởi, xã Hòa Đông) cùng phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc. Tại đây, hai em đã thừa nhận các hành vi vi phạm như không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông…

Cũng trong chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp cùng các ngành chức năng có liên quan đang tiến hành cuộc họp báo thông tin cụ thể về vụ việc.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Như Dân Việt đã thông tin: Sau khi "khắc phục hậu quả" thêm 500 triệu đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được tòa phúc thẩm giảm án từ 4 năm xuống còn 3 năm tù. Bản án được TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên chiều 30/9. Theo tòa án, trong vụ Công ty VN Pharma buôn lậu thuốc giả, ông Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế đã nộp 1,8 tỷ đồng khắc phục hậu quả từ lúc điều tra và đến nay nộp thêm 500 triệu đồng.

Bị cáo Trương Quốc Cường tại tòa phúc thẩm, chiều 30/9. Ảnh: K.B

Phía gia đình và luật sư của cựu Thứ trưởng cũng nộp cho cấp phúc thẩm 51 bằng khen, giấy khen, huân huy chương ông Cường được Bộ Y tế và các cơ quan Nhà nước trao tặng trong thời gian làm việc. Do vậy, tòa sửa án sơ thẩm, giảm cho ông Cường từ 4 xuống 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng kháng cáo xin giảm nhẹ, bị cáo Phạm Anh Kiệt, cựu Tổng giám đốc Công ty Dược Sài Gòn cũng được cấp phúc thẩm giảm 1 năm tù xuống còn 13 năm về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hoặc hưởng án treo của 8 bị cáo còn lại trong vụ vì họ không đưa ra tình tiết mới so với phiên tòa sơ thẩm.

Số này gồm Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó phòng Quản lý giá thuốc Cục Quản lý dược Bộ Y tế; Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó cục trưởng Quản lý dược Bộ Y tế; Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc Cục Quản lý dược; Ngô Anh Quốc, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma; Phan Cẩm Loan, Phó phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma; Lê Thị Vũ Phương, Kế toán trưởng Công ty VN Pharma; Phạm Quỳnh Trang, nhân viên Công ty Hàng hải Quốc tế H&C; Nguyễn Thị Quyết, nhân viên Công ty VN Pharma.

Tại tòa phúc thẩm, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường thừa nhận sai phạm, không kêu oan nhưng đề nghị HĐXX xem xét điều kiện khách quan khi vụ án xảy ra. Theo ông, khi cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thời "còn rất thiếu".

Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp xin nhập khẩu thuốc nhiều nên ông Cường cho hay mình và cấp dưới tại Cục Quản lý Dược đều làm việc "trong hoàn cảnh quá tải".

Các bị cáo trong phiên phúc thẩm vụ VN Pharma buôn thuốc giả. Ảnh: K.B

Nội dung vụ án thể hiện, nhóm bị cáo liên quan Công ty VN Pharma đã lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của Cục Quản lý Dược và cơ quan hải quan để nhập khẩu hơn 800.000 hộp thuốc tổng trị giá hơn 1,2 triệu USD.

Số thuốc không hợp pháp này được nâng khống thành hơn 2,5 triệu USD, tương đương 54 tỷ đồng rồi bán ra ngoài. Có hơn 600.000 hộp "thuốc giả" sau đó được tiêu thụ tại các doanh nghiệp, bệnh viện… giúp các bị cáo thu lợi bất chính hơn 31 tỷ đồng.

Trong vụ, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường bị xác định khi phạm tội là Cục trưởng Quản lý dược, đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao; thiếu giám sát dẫn đến việc có 6 trong 7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 được nhập khẩu, tiêu thụ.

Sau đó, dù nhiều lần nhận cảnh báo từ các cơ quan khác nhau nhưng ông Cường "không quyết liệt, không thu hồi khiến thuốc giả vẫn được lưu hành tại các bệnh viện, nhà thuốc", án sơ thẩm nêu.

Từ những nhận định trên, tòa sơ thẩm phạt Nguyễn Minh Hùng 18 năm tù về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", cộng án cũ bằng 30 năm tù; cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường 4 năm tù; 12 bị cáo khác phải nhận từ 2 – 20 năm tù.

Theo nhận định của TAND TP.Hà Nội, đây là vụ án rất phức tạp bởi có sự móc nối giữa các đối tượng nước ngoài với các đối tượng trong nước để đưa thuốc giả vào Việt Nam tiêu thụ nên còn nhiều đối tượng chưa bị khởi tố. Về vấn đề này, tòa án sẽ kiến nghị tiếp tục xử lý.

Ngộ độc thực phẩm, 10 thuyền viên tàu Trung Quốc tử vong, 9 người khác nhập viện cấp cứu

Như Dân Việt đã thông tin: Cuối chiều 30/9, tin từ Đồn Biên phòng Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - đơn vị vừa tiếp nhận nhiều nạn nhân trên tàu Trung Quốc cho hay, có khoảng trên 10 nạn nhân đã tử vong. Số còn lại là 9 người đang trong tình trạng nôn ói, tái xanh, được chuyển cấp cứu tại bệnh viện ở huyện Côn Đảo.

9 thuyền viên đang được cấp cứu tại Côn Đảo. Ảnh: Minh Hưng

Cụ thể, khoảng gần 15 giờ chiều cùng ngày, Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp nhận thông tin máy bay trực thăng cứu hộ đáp tại sân bay Cỏ Ống (Côn Đảo) vừa hỗ trợ xử lý sự cố xảy ra trên tàu quốc tịch Trung Quốc ở cách Côn Đảo hơn 60 hải lý.

Vào thời điểm hỗ trợ, các thành viên cứu nạn phát hiện trên tàu có trên 20 người, trong đó nhiều người đã chết; số khác còn sống nhưng bị nôn ói, tiều tụy, xanh xao. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đưa những người này lên trực thăng và bay vào Côn Đảo cấp cứu.

Được biết, tàu hàng trên vừa xuất phát từ Thái Lan đi Trung Quốc. Trên đường đi, các thuyền viên bị ngộ độc thực phẩm rồi gặp nạn.

Hiện, tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đóng tại Vũng Tàu đang trên đường ra vị trí tàu Trung Quốc gặp nạn.

Quảng Ninh: Đình chỉ Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công huyện để điều tra nghi vấn hiếp dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 30/9, Văn phòng Huyện ủy Đầm Hà (Quảng Ninh) ra thông báo: Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp thống nhất và chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét làm rõ hành vi vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm đối với ông Đ.Q.B, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện.

Ảnh minh họa.

Cùng với việc thống nhất và chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét làm rõ hành vi vi phạm, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà giao UBND huyện chỉ đạo đình chỉ công tác chuyên môn; giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và thực hiện các bước xem xét xử lý kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm bảo đảm nghiêm minh, kịp thời.

Trước đó, một nữ công dân có hộ khẩu thường trú tại TP.Cẩm Phả, hiện đang tạm trú tại TP.Móng Cái tố cáo ông Đ.Q.B đã có hành vi vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, ông Đ.Q.B bị tố cáo xâm hại một thiếu nữ. Thiếu nữ này trước đó cùng nhóm bạn ăn uống tại TP.Móng Cái.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Vụ người chết trong tư thế treo cổ ở nhà tạm giữ: Viện Kiểm sát nhân dân huyện nói gì?

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ anh Rcơm Jack (27 tuổi, trú tại xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ Công an huyện Kon Rẫy, ngày 30/9, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã cung cấp cho PV một số thông tin liên quan.

Vị lãnh đạo này cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm Pháp y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

“Qua trích xuất camera tại buồng giam, anh Jack kể từ khi vào trại đến khi bị truy tố thì sinh hoạt bình thường, không có tâm lý bất ổn. Tuy nhiên, sau khi nhận được quyết định xét xử lưu động tại quê vợ (ở xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy-PV) thì anh này có biểu hiện tiêu cực nên có thể dẫn đến hành động treo cổ tự tử. Tại hiện trường cho thấy, nạn nhân đã dùng khăn mặt để treo cổ và không có dấu hiệu nào tác động bên ngoài”, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kon Rẫy nói.

Gia đình mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Rcom Jack. Ảnh: H.L

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, vụ việc hiện đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum thụ lý.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết: "Hiện đơn vị đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh nên chưa thể thông tin được. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Khi nào có kết quả chính thức thì chúng tôi sẽ thông tin sau".

Theo chị Hyet, vợ anh Jack, anh bị bắt tạm giam về tội "Cướp tài sản". Cụ thể, vào tối 20/5, anh Jack đi đánh bida với người dân trong xã. Trong lúc chơi, hai bên xảy ra mâu thuẫn và anh Jack bị 1 người trong xã đánh. Sau khi bị đánh, Jack liền lấy xe của người này về nhà và yêu cầu phải đến xin lỗi mới trả xe. Lúc này, người bị lấy xe đã trình báo cơ quan công an về vụ việc.

Sáng hôm sau, anh Jack đem xe đi trả và hai bên giảng hòa với nhau. Tuy nhiên, đến ngày 1/7 thì anh bị cơ quan công an bắt giữ.

Từ khi bị bắt, anh Jack được tạm giam tại nhà tạm giữ của Công an huyện Kon Rẫy. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Kon Rẫy có quyết định đưa vụ án ra xét xử, dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào ngày 23/9. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ 35 phút ngày 18/9, cơ quan công an phát hiện anh Jack chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thông báo với gia đình anh Jack để bàn giao thi thể về lo hậu sự.