Tên trộm có nhiều tiền án vẫn "ngựa quen đường cũ"

Ngày 22/2, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Vinh (SN 1993, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Anh Sơn xảy ra một số vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tiền và tài sản. Theo trình báo của các nạn nhân, kẻ gian thường lợi dụng sơ hở của các gia đình để đột nhập, lấy trộm tiền, điện thoại.

Nguyễn Đức Vinh tại cơ quan điều tra.

Điển hình, ngày 18/2, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của gia đình anh B.G.T. (SN 1962, trú tại thị trấn Anh Sơn) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm mất 1 điện thoại di động.

Trước tình hình trên, Công an huyện Anh Sơn đã giao Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Anh Sơn xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, ngày 20/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Vinh và thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động mà đối tượng đã trộm của anh T.

Được biết, Nguyễn Đức Vinh là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Vinh tiếp tục “ngựa quen đường cũ” trộm cắp tài sản để lấy tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng Internet. Ngoài vụ trộm trên, Vinh thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm tài sản và tiền mặt khác.

Hiện Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.