Điều đặc biệt trong lễ tuyên dương 12 gương mặt trẻ Công an Thủ đô

Theo đó, đây là lần đầu tiên giải thưởng có 12 gương mặt được tuyên dương, trong đó, 2 trường hợp được truy tặng là liệt sĩ - thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, đoàn viên Chi đoàn Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đoàn Thanh niên Công an quận Cầu Giấy - Công an TP.Hà Nội.

Tại buổi lễ, điều đặc biệt khiến cả hội trường xúc động là khi đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã trao quyết định truy tặng Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2022 với thân nhân 2 liệt sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Đại tá Phạm Thanh Hùng đã ôn lại lịch sử 16 năm Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu" từ năm 2007 với 163 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu.

Trong đó, có 6 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, 18 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu, 13 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu.

Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu cũng đã tạo nguồn cán bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục đối với 1 cán bộ, lãnh đạo cấp Phòng đối với 10 cán bộ và chỉ huy cấp Đội đối với 83 cán bộ.

Đại tá Phạm Thanh Hùng trao quyết định Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 truy tặng liệt sĩ thượng úy Đỗ Đức Việt, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc cho thân nhân 2 liệt sĩ. Ảnh: CACC

Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực phấn đấu vươn lên của các thế hệ thanh niên Công an Thủ đô; đồng thời, khắc một cách sinh động phẩm chất của người đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".



Đây là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cũng nêu rõ tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", các cấp bộ Đoàn trong Công an Thành phố đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động lớn do Công an Thành phố và Đoàn cấp trên phát động; tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ cương, kỷ luật và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của tuổi trẻ Công an Thủ đô. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã dũng cảm, hy sinh quên mình vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Phạm Thanh Hùng cho biết, thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực phấn đấu vươn lên của các thế hệ thanh niên Công an Thủ đô. Ảnh: CACC

Đại tá Phạm Thanh Hùng nêu vấn đề, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ, nhất là thế hệ trẻ phải luôn xác định được trách nhiệm của mình; không ngừng khát vọng cống hiến, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố luôn tin tưởng và yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong Công an Thành phố, cũng như mỗi đoàn viên, thanh niên phải đoàn kết, xung kích, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ, khắc phục khó khăn, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó.

Đồng thời lấy nhiệm vụ chính trị là trung tâm, tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tạo sự lan tỏa rộng rãi trong đời sống xã hội.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp.

Tại buổi lễ, thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an TP.Hà Nội kêu gọi Ban Chấp hành mỗi cấp bộ Đoàn đều có công trình, phần việc thanh niên; mỗi đoàn viên thanh niên đều có việc làm thiết thực tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại địa phương, đơn vị của mình, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2027…