Loại tội phạm nào mà Giám đốc Công an Hà Nội nhận định sẽ hoạt động trở lại sau Tết?

Ngày 27/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp, tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, phục vụ nhân dân đón Tết an ninh, an toàn.

Theo đó, phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; trong 7 ngày Tết, trên địa bàn Thành phố xảy ra 21 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (giảm 45 vụ = 68,1% so với 7 ngày liền kề trước đó và bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2022); các lực lượng đã điều tra khám phá 17 vụ, 80 đối tượng; bắt 3 vụ, 63 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đặc biệt, từ ngày 30 Tết đến nay, không phát sinh các vụ trọng án. Lực lượng Công an cơ sở đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện, lập hồ sơ xử lý hành chính 6 vụ, 6 trường hợp sử dụng trái phép pháo nổ; thu hồi 1 súng hơi tự chế, 1 gậy ba khúc.

Công an TP.Hà Nội trong dịp Tết vừa qua đã bắt 63 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Ảnh minh họa/MXH

Trong dịp Tết, không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; không xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 3 người chết, 3 người bị thương; tai nạn giao thông được kéo giảm cả về số vụ, số người chết so với cùng kỳ năm 2022. Trong các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người; kiểm tra, bước đầu xác định các trường hợp gây tai nạn không có nồng độ cồn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội phân tích, sau Tết, nhiều loại tội phạm sẽ hoạt động trở lại, nhất là tội phạm "đường phố", yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô còn nặng nề, phức tạp.

Trên tinh thần, vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm trước mắt.

Cụ thể, tiếp tục triển khai lực lượng, phương án đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động, sự kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố diễn ra trên địa bàn Thủ đô sau dịp Tết Nguyên đán, nhất là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam...

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các kế hoạch về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn tết Nguyên đán; cao điểm phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo, cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân; tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa hanh khô và tết Nguyên đán…

Giám đốc Công an TP.Hà Nội nhận định, sau Tết Nguyên đán, loại tội phạm đường phố sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Huyền Anh

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các loại tội phạm gây án nguy hiểm hoạt động trở lại sau Tết, trọng tâm là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản; tội phạm "đường phố", các loại tội phạm hoạt động trên các phương tiện công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe, sân bay, lễ hội, khu vui chơi, du lịch... Kiên quyết xử lý các bãi xe trái phép, thu tiền sai quy định, các trường hợp ăn xin, "cò mồi" chèo kéo khách du lịch.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chung cư cao tầng và khu vực đông dân cư, tập trung đông người. Bảo đảm lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác quản lý các cơ sở kinh doanh Karaoke bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động, không để các cơ sở Karaoke hoạt động "chui", "trá hình, biến tướng"…

Chủ động phương án điều tiết, phân luồng, chống ùn tắc giao thông không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường trọng điểm ra vào Thủ đô, các tuyến kết nối với bến xe, nhà ga, sân bay, khu vực trạm thu phí BOT, nơi diễn ra lễ hội truyền thống đầu Xuân, đặc biệt là lễ hội chùa Hương…

Các đơn vị phải khẩn trương thực hiện ngay các mặt công tác, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố, các kế hoạch của Công an Thành phố thực hiện các nhiệm vụ công tác công an năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu Xuân năm 2023.