Điều động, bổ nhiệm 3 Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ mới

Cụ thể, ngày 15/8, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đối với Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Ảnh: VGP

Nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trân trọng gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Lương Tam Quang, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, Quảng Ninh và tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCS, công nhân viên Công an tỉnh An Giang, Quảng Ninh đã tin tưởng, hỗ trợ, giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi hứa luôn tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm, nỗ lực cao nhất với tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Người điều động đến Quảng Ninh để nhận, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh này thay cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi là đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an (trái), trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho đại tá Trần Văn Phúc. Ảnh: Trung tâm thông tin Quảng Ninh

Đại tá Trần Văn Phúc (SN 1978, quê quán Đông Anh, TP.Hà Nội) từng làm Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an.

Năm 2021, ông Phúc giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Tháng 6/2023, ông được thăng cấp hàm đại tá.

Trong gần 3 năm đại tá Trần Văn Phúc giữ chức Giám đốc Công an Thái Bình, Công an tỉnh Thái Bình đã xử lý nhiều vụ án chấn động, nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ từ dư luận, nhân dân trong đó có vụ Cường "quắt", bắt các ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.

Cũng trong tuần qua, ngày 15/8, tại Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đến nhận, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Đại tá Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1973, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, có trình độ chuyên môn tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.



Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đánh giá, đại tá Nguyễn Thanh Hải đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, phương pháp làm việc khoa học, tư duy lãnh đạo, quản lý điều hành các đơn vị và công việc có hiệu quả; đồng thời có nhiều kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là lĩnh vực an ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Nguyễn Thanh Hải hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích, kết quả truyền thống quý báu mà các thế hệ Công an tỉnh Trà Vinh xây dựng trong nhiều năm qua.



Đồng thời, sẽ luôn gương mẫu, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Mới đây nhất, ngày 16/8, tại Thái Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Trần Xuân Ánh tại lễ công bố giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, ngày 16/8. Ảnh: Thái Bình

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Trần Xuân Ánh cho biết sẽ "nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, vất vả", chung sức cùng tập thể triển khai hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tạo môi trường ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Trần Xuân Ánh sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đại tá Trần Xuân Ánh đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an.



Tháng 10/2019 ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; tháng 10/2021 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.