Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định cho đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn. Ảnh: CACC

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định điều động Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.



Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn sinh năm 1966, quê quán xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp thạc sĩ luật học.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Ninh; Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bắc Ninh; Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.