Điều gì khiến The Beverly Solari bán hết 3.000 căn chỉ sau 8 giờ mở bán?

Căn hộ nhiều ưu việt

3.000 căn hộ The Beverly Solari được mở bán trong đợt đầu tiên "hết hàng" chóng vánh cho thấy sức cầu thị trường vẫn rất lớn và nhà đầu tư hiểu rõ tiềm năng của dự án này. Đồng thời, con số này cũng phản ánh những sản phẩm mang thương hiệu Vinhomes luôn có sức hấp dẫn khác biệt trên thị trường.

Giới đầu tư cho rằng, với The Beverly Solari, "sức nóng nhân đôi" khi Vinhomes hợp tác cùng thương hiệu bất động sản hàng đầu Nhật Bản Mitsubishi để cùng phát triển, nhằm kiến tạo nên một biểu tượng sống mới giữa lòng TP. Thủ Đức.

Một góc ban công nhìn từ căn hộ dự án The Beverly Solari

Cú bắt tay là "bảo chứng" cho chất lượng của những căn hộ sang trọng, đẳng cấp giữa tầng không – "Luxury sky living", được kết hợp giữa tiêu chuẩn cao của Vinhomes, cùng sự tỉ mỉ, kỹ càng trong từng chi tiết như tính cách người Nhật.

Bên cạnh đó, toàn bộ các căn hộ tại The Beverly Solari còn hưởng đặc quyền khi trang bị gói Smarthome với những tính năng thông minh giúp ích cho gia chủ. Đồng thời, toàn bộ các thiết bị gia dụng như TV, quạt, đèn điện,… sẽ được điều khiển tự động thông qua cài đặt, cảm biến.

Tại The Beverly Solari, mỗi căn hộ còn được tăng cường khả năng bảo mật cao, chỉ có thể truy cập bằng thông tin của chủ căn hộ, giúp phát hiện các bất thường và ngăn chặn trong thời gian sớm nhất có thể cho chủ nhà. Cùng với đó, các vấn đề an toàn, phòng cháy nổ cũng được đảm bảo cho cư dân sinh sống tại The Beverly Solari.

Chuỗi tiện ích đa tầng, tái hiện chất Mỹ đỉnh cao

Không chỉ "chất" trong từng căn hộ, cảnh quan và tiện ích nội khu The Beverly Solari cũng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho dự án. The Beverly Solari bao gồm 3 phân khu The Oasis, The Tropical và The Sunset, tái hiện đầy đủ khí chất nghỉ dưỡng tinh tế, giàu giá trị tận hưởng từ những vùng đất phồn hoa nhất bờ Tây nước Mỹ.

Được ví như "ốc đảo" riêng biệt, phân khu The Oasis mang sự thanh bình, an yên cho những chủ nhân ưa thích sự riêng tư. Trong khi đó, chuỗi tiện ích hấp dẫn tại The Tropical sẽ đưa cư dân đến những cánh rừng nhiệt đới ngập tràn cỏ cây xanh mát. Riêng với phân khu Sunset, cảm hứng được lấy từ thành phố biển Malibu (California, Mỹ) sẽ giúp cư dân như "chìm đắm" vào những chuyến nghỉ dưỡng căng tràn cảm xúc.

Một góc hồ bơi nhiệt đới nhìn từ trên cao tại phân khu The Tropical

Được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế, chuỗi tiện ích nội khu tại 3 phân khu mang tới những trải nghiệm đa tầng độc nhất. Trong đó, mỗi phân khu sở hữu một hồ bơi riêng nhằm tái hiện không khí nghỉ dưỡng đẳng cấp từ bờ Tây nước Mỹ. Hồ bơi ốc đảo (The Oasis), hồ bơi nhiệt đới (The Tropical), hồ bơi hoàng hôn Malibu (The Sunset) mang hơi thở biển khơi đến ngay thềm nhà cùng cây cỏ đa dạng bao quanh, gợi cho cư dân những cảm xúc hiếm có.

Ngoài ra, các phân khu được thiết kế chuỗi tiện ích điểm nhấn như: Vườn cọ nhiệt đới Honolulu, Suối bậc cảnh quan, Vườn Califonia, Vườn San Mario, ghế nghỉ Sunken,… là nơi cư dân dừng chân mỗi buổi chiều, cân bằng cuộc sống, xua tan những căng thẳng, mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc.

Những khu vực rèn luyện thể chất hay thiên đường vui chơi, khám phá thế giới với các cư dân nhí cũng như sân gym ngoài trời hoặc sân yoga, sân chơi trẻ em,…, cũng là những tiện ích không thể bỏ qua.

Với hơn 70 tiện ích nội khu được thiết kế theo phong cách Mỹ thượng lưu, cùng hàng loạt tiện ích chung như: Đại lộ mua sắm Rodeo nhộn nhịp chạy qua 3 phân khu, quảng trường Golden Eagle độc đáo, đồi Beverly Hills, hồ Golden Eagle, vườn cọ, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng,… , The Beverly Solari sẽ khai mở cảm hứng sống phong cách thượng lưu chất Mỹ mỗi ngày cho cư dân tương lai.

Hiện nay, khách hàng mua căn hộ The Beverly Solari được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn, cụ thể: • Hỗ trợ lãi suất 100% giá trị căn hộ lên tới 28 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. • Hỗ trợ lãi suất 80% giá trị căn hộ lên tới 33 tháng và ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng. • Nhận voucher VinFast tới 200 triệu đồng và gói smarthome tiêu chuẩn.